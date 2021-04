El Canicross es una disciplina que consiste en correr en compañía de tu perro atado a la cintura. Este deporte llegó hace algunos años a Córdoba de la mano de Diego Guevara, y pronto tendrá su espacio en San Luis, precisamente en Merlo. Esta posibilidad se presentó luego de que una pareja de sanluiseños participó en una carrera junto a sus mascotas, en la que lograron hacer podio.

El deporte está creciendo en diferentes puntos del país, ya que no solo es económico sino también tiene beneficios para los corredores y sus mascotas. El binomio hombre-perro hace atractiva esta práctica deportiva y es ideal para quienes disfrutan de correr, de la naturaleza y de la compañía de sus animales.

Es que el Canicross afianza la relación del humano con su perro y es una estimulación para hacer deportes, entre otros aspectos positivos.

Para practicarlo no es necesario tener un perro de raza, pero sí contar con un arnés especial de tiro para el perro, una línea de tiro con amortiguador y un cinturón de Canicross ancho para proteger la espalda del corredor de los tirones del animal. Además, es importante tener una buena alimentación y entrenamiento.

Canicross

La experiencia de correr con tu mejor amigo

Johana Sarjanovich y Juan Pablo Fernández son de Merlo, San Luis, y viajaron semanas atrás a Lutti (Córdoba) para participar con sus perros, Uma y Artemio Filomeno, de la carrera Ultra Trail al Áspero 2021 en la que salieron terceros. Los perritos tienen 4 y 5 años, y están con sus dueños desde que eran cachorros.

Ambos disfrutaban de entrenar en compañía de sus mascotas, pero no sabían que existía este deporte, por lo que este año por primera vez participaron del encuentro. “Siempre fuimos de hacer actividad física y cercanos al deporte, por lo que habíamos corrido otras carreras, pero nunca en esta modalidad”, contó Juan Pablo a Vía San Luis.

Antes de la pandemia, él se había presentado a correr la carrera de Pasos Malos y, como estaba acostumbrado a correr con Artemio, preguntó si podían hacerla juntos, y esa fue la primera que carrera, fuera de la disciplina del Canicross.

Canicross

“Entrenando, siempre salía a correr con mi perro y pregunté a la organización si podía correr con él y me dieron el ok. Pudimos correr juntos, estuvimos súper tranquilos y corrimos 16 kilómetros. Y después de esa carrera me enteré que era un deporte y que lo había traído un cordobés al país”, explicó el corredor.

Por contactos en común, la pareja conoció a Diego Guevara y así fue que se prepararon para viajar a Lutti. “Nos enteramos de la carrera, nos quedaba cerca y era una posibilidad de seguir conociendo el ambiente. Más allá de que salimos a correr con nuestros perros, no sabíamos cómo iban a reaccionar en una largada con otros animales y con tanta cantidad de gente”, relató Juan Pablo sobre la previa de la carrera.

Los sanluiseños lograron hacer podio, lo que los motivó a seguir adelante. “Nos fue muy bien. Largamos atrás de todos para ir avanzando de a poquito. Lo lindo de correr con tu perro es que no te vas dando cuenta de la cantidad de kilómetros que hacés. El perro va disfrutando y vos también. Al correr por las sierras vas pasando por ríos, pantanos y es muy divertido”, relató el deportista.

Canicross

Tanto les gustó la experiencia, que comenzaron con un curso virtual de adiestramiento canino, orientado al Canicross. La pareja tiene la idea de, una vez finalizado el instructorado, formar un equipo para poder enseñar a quienes estén interesados en este deporte, para que puedan hacerlo de forma segura. Y finalmente, poder tener un club federado de la disciplina en la provincia.

“La mayoría de la gente que se acerca no son deportistas, sino que es gente que sale a pasear con sus perros y tienen la posibilidad de empezar a trotar y a fortalecer su vínculo con las mascotas. El Canicross incentiva a las personas a hacer deportes, porque el perro cuando se acostumbra a correr todos los días, o día por medio, ya te pide salir”, reveló Fernández.

El director de Deportes de Villa de Merlo, Sergio Romero, adelantó e este medio que, una vez que terminen las restricciones, tienen pensado organizar una carrera de Canicross.