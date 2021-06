La referente de la Asociación Sanluiseña de Acompañantes Terapéuticos, Patricia Fiore presentó un escrito en las obras sociales: “Escribí esto pensando en los prestadores que todos los días salimos a trabajar y debemos llegar a nuestro lugar del trabajo como sea a través de los medios que tengamos y que dispongamos para cumplir nuestros días y horarios que requieren los acuerdos, porque nos ponemos del lado de esa familia o de ese acompañado que nos necesita en tiempo y espacio”.

“No sólo nos necesita ahí, sino que como no somos máquinas, necesita de nuestros sentidos completos y nuestra felicidad, está que también se da cuando el prestador está bien en todo sentido”, continuó.

La profesional señaló: “Es nuestro derecho ser valorados y reconocidos profesionalmente poder manejarnos bien en los medios de transporte acordes sin tener que pensar que al salir a trabajar solo cumplimos nuestra obligación”.

Acompañantes terapéuticos.

Esta problemática abarca a todos los prestadores tales como kinesiólogos, médicos, fonoaudiólogos, entre otros y remarcó que hay mucha demora ante el pedido de aquellos pacientes que necesitan pañales, sillas de rueda, aparatos ortopédicos.

La referente pidió a los profesionales que no naturalicen la problemática y que hagan un esfuerzo para hacer valer la profesión: “A la hora de trabajar no dejamos acumular nuestros días laborales no abonados, no vamos después cuando cobramos”.

“Son muchos meses que tenemos que ir a trabajar en donde se generan gastos y no podés abandonar a los pacientes, no podés suspender ese servicio porque se complica para ambas partes”, concluyó Fiore.