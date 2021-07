Vairo Samir se llama el bebé sanjuanino que nació este jueves en plena vía pública, cuando su mamá bajaba del colectivo en una zona transitada del departamento Rawson. La joven, Marcia Salomé Gorosito, empezó a sentir contracciones cuando descendió del transporte público y, sostenida a una pared, dio a luz con ayuda de un grupo de policías y un matrimonio que pasaba por el lugar.

“Mi hija se bajó del colectivo y no aguantó más. Se apoyó contra la pared y a gritos pidió ayuda. No sé porque no pidió ayuda en el colectivo”, comentó la mamá de Marcia, Myriam, a Tiempo de San Juan.

En la esquina de Lemos y Boulevard Sarmiento, la chica empezó a caminar hacia la casa de su madre con muchos dolores. Pero cuando quedaban tres cuadras para llegar al domicilio, rompió bolsa. Una pareja que circulaba en vehículo con su hijo detuvo la marcha y la asistió con el trabajo de parto.

Un camionero que pasaba por el lugar también paró y puso cartones en el piso para que Marcia pudiera recostarse. Otros vecinos colaboraron con ropa y abrigo para la madre y su hijo, en medio de las bajas temperaturas. “Estoy agradecido con todos. No sé bien quienes ayudaron a mi hija, pero los buscaré y veremos si querrán ser los padrinos, ellos son sus segundos padres”, expresó emocionada la abuela del pequeño.

Vairo pesó 2.800kg y ahora se encuentra internado, junto a su mamá, en el Hospital Guillermo Rawson. Ambos se encuentran en buen estado y en las últimas horas del jueves podrían ya recibir el alta.