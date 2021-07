Cecilia Flores es una sanjuanina de 33 años oriunda de Rawson que realiza obras de arte utilizando fósforos. A sus 13 años comenzó a juntar las cerillas y en los últimos días fue reconocida por la Cámara de Diputados de la Provincia por haber realizado una maqueta de la Legislatura utilizando solamente estos palitos.

Según contó Cecilia a Tiempo de San Juan, “siempre supe que quería hacer alguna obra de arte grande, experimentar con alguna escultura y no tenía claro qué. El año pasado entré en un proyecto por el Bicentenario y me asignaron la parte de Patrimonio Histórico. Un día me estaba bañando y tuve esa idea, entonces empecé”.

Cecilia es empleada legislativa y también artista autodidacta. Si bien intentó estudiar Artes Plásticas, por motivos personales tuvo que abandonar la carrera. Sin embargo, hoy causa furor con su maqueta de fósforos que adorna los pasillos de la Legislatura provincial. Según explicó la joven, tardó aproximadamente un año en terminar su obra, aunque tenía previsto finalizarla en enero de este año, pero por algunos problemas se retrasó.

Fue recién el pasado 5 de julio cuando Cecilia pudo presentar su obra en la Cámara en conmemoración del Día del Empleado Legislativo. “Es una representación de la Cámara. El escudo está hecho de porcelana fría y lo hizo una amiga mía que colaboró”, agregó. Antes de esto, la artista ya había experimentado con otras obras más chicas, también hechas con fósforos, pero solo resultaron regalos para su madre o cosas más pequeñas.

En su trabajo, Cecilia se desempeña en el área de Relaciones con la Comunidad. Según contó ella misma, “empecé en la Cámara como cadete, hacía mandados, después estuve en la parte de limpieza y ahora hago tareas administrativas”. La réplica en miniatura de la Legislatura está en exhibición en la entrada del edificio en la entrada por calle Las Heras.