El último miércoles, el presidente Alberto Fernández anunció la puesta en marcha del Documento Nacional de Identidad para personas no binarias. Allí participó Mathias Gael, persona no binaria de San Juan que recibió su nuevo DNI. Según afirmó Gael en las redes sociales, esto lo ha llevado a perder amistades, incluso familiares cuando logré poner en palabras lo que sentía. Pocas personas me apoyaron realmente”.

//Mirá también: La historia de Christian, un chico trans de San Juan

“Después de tanto tiempo reclamando, que el Estado reconozca mi identidad es un logro”, expresó Mathias Gael. Es que, el decreto presidencial indica que las personas que no se identifiquen como varones o como mujeres, podrán contar con una tercera opción que es la X, que en el campo ‘sexo’ comprenderá las distintas acepciones, a saber: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada.

Según contó Mathías Gael, en el año 2019 fue con una abogada hasta el Registro Civil para que le tomaran su identidad no binaria en el DNI: “En ese momento la única solución fue el muerto civil, es decir me tuve que cambiar la partida de nacimiento y que dejara de existir mi DNI”, contó, y luego agregó: “Este DNU viene a cambiar la realidad, haciendo visible la lucha de muchas personas no binarias, y el reconocimiento del derecho a la identidad”.

//Mirá también: El prófugo sanjuanino de supuesta identidad falsa envió un audio desde la clandestinidad a los medios

El presidente Fernández estuvo acompañado por el ministro del Interior, Eduardo De Pedro; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y por el director del Registro Nacional de las Personas (Renaper), Santiago Rodríguez. En ese acto, se entregaron los tres primeros DNI, entre los cuáles se encontraba el de Mathias Gael. De esta manera, Argentina se convierte en el primer país de la región en la ampliación y reconocimiento de estos derechos.