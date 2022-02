La Unidad Fiscal de Investigaciones del CAVIG inició una investigación luego de que una joven de no más de 25 años denunciara haber sido violada en una fiesta de la que participaron más de 20 personas, entre ellas un oficial y algunos cadetes del Servicio Penitenciario Provincial. Según la denuncia, la joven habría perdido el conocimiento producto del alcohol y ahí habrían aprovechado para abusarla. Hay al menos dos penitenciarios en la mira.

Según explicaron fuentes del caso a Tiempo de San Juan, todo habría sucedido el pasado 29 de enero, en una fiesta que se realizó en el salón de una vieja heladería de Avenida Benavidez, cerca de Cipolletti, lugar que sería de propiedad de un oficial penitenciario. Al parecer, la víctima no conocía al anfitrión, pero llegó hasta el lugar por medio de un allegado a los guardiacárceles.

Todo salió a la luz luego de que esa misma noche la joven diera aviso al 911. Cuando personal policial llegó al lugar, la presunta víctima denunció que no se sentía bien y que unos hombres la habían manoseado y sometido sexualmente dentro de la fiesta. Además, dijo que en la misma había mucho alcohol y que se había embriagado y, que, si bien no recuerda bien que pasó, se despertó semidesnuda y con un hombre encima suyo y otros dos más presenciando la escena. Por su parte, los otros invitados de la fiesta aseguraron que no vieron nada.

Tras la denuncia, la joven fue trasladada a un centro médico e iniciaron el protocolo correspondiente para casos de abusos sexuales.

Si bien la chica aportó el nombre de dos personas, por ahora no detuvieron a nadie hasta que se tuvieran mayores indicios de qué fue lo que pasó. La investigación lleva su curso, se están tomando declaraciones y analizando los informes para constatar si realmente existió un abuso. Además de la investigación del CAVIG, la Subsecretaría de Control de Gestión abrió otra investigación paralela contra el personal penitenciario involucrado en esta causa penal.