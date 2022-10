Un sanjuanino relató una pelea y su audio se volvió viral: “Al gordo lo tiraron, pum para allá”

Un sanjuanino se volvió viral tras relatar una pelea en un audio de WhatsApp con mucho regionalismo y lujo de detalle. Además, algunos errores de conjugación, palabras inventadas y frases provincianas lo hicieron tendencia.

El protagonista del audio relató con mucha emoción la pelea que vivenció en un boliche local. “Anoche fui ahí, yo estaba en el cumpleaños de un loco, yo he estado allí”, remarcó.

El audio del sanjuanino que relata una salida “tranqui”

A través de un posteo en la Red social Tik Tok, el usuario Maty Rabino se hizo tendencia luego de viralizar el audio en el que un joven sanjuanino cuenta todos los detalles con fervor de una pelea en la que estuvo presente.

Con mucho regionalismo, el joven contó: “Pero hermano, eso ha sido el final de la pelea. Yo he estado ahí, fui al cumpleaños de un loco y yo he estado ahí. Volaban vasos, los de mermeladas, volaban botellas de fernet, de cerveza”, comenzó “tranqui”.

Además, relató cómo la situación se fue agravando. “Un loco quería romper una botella para apuñalar a un loco, y yo le dije chabón cuál te estás mandando, vas a matar gente y me dijo no te metas y tiró la botella al medio de la pelea”, expresó desconcertado.

Pero eso no fue todo porque “ahí lo agarraron y lo hicieron re cagar. Al gordo ese lo levantaron y tiraron contra una mesa, no sé si has visto la mesa de Praga, viste las mesas? Ahí pum le entraron a dar, piñas por allá, le pegaron a mujeres, ya empezaron a volar botellas a los conteiner” contó con mucho detalle.

Sin embargo, mientras se desarrollaba una batalla campal a sus espaldas, el joven decidió alejarse y ser el héroe en medio del caos para las mujeres presentes, intentando protegerlas o algo por el estilo: “Un descajete, yo aprovechando para abrazar, para decir vení vení, tené cuidado, pum, apoyón”.