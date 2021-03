“Apenas tuve una cámara en la mano, lo primero que hice fue apuntar a las estrellas”, dijo el realizador visual Andrés Jones. Este fotógrafo nació en Chubut, vivió muchos años en Córdoba pero se considera sanjuanino porque desarrolló su vida profesional y personal en estas tierras. Andrés es noticia porque se anotó en la convocatoria realizada por el magnate japonés Yusaku Maezawa para hacer un viaje a la luna en el 2023. Serán solo ocho los elegidos de todo el mundo para emprender esta aventura espacial.

Maezawa lanzó la convocatoria en Twitter, donde publicó: “Los invito a unirse a mí en esta misión. Ocho de ustedes de todo el mundo”. De este modo abrió uno de los llamados más extraños de la historia. Entre todos los inscriptos en la página web dearmoon.earth se elegirán a los afortunados. Hasta el 14 de marzo hay tiempo para anotarse. Aún no está muy claro el mecanismo de selección, solo se sabe que habrá que pasar exhaustivos análisis médicos y entrevistas personales.

El interés que despierta la astronomía en Andrés es lo que lo llevó a enterarse de la novedad e inmediatamente decidió probar suerte. La conexión con el mundo de las estrellas arrancó en plena infancia. “Mi primera conexión con el espacio fue cuando era niño y llevé a la escuela un libro de planetas, generó mucho entusiasmo y la maestra me dio una palmadita en la espalda. Esa es mi primera conexión con el espacio, claramente siempre me llamó mucho la atención y apenas tuve una cámara en la mano lo primero que hice fue apuntar a las estrellas y desde ese momento no paro de apuntar a las estrellas”, narró.

A través de su cuenta de Instagram, Jones publicó en una historia que se había anotado y dejó la dirección web para que todos los que quieran, se inscriban. Justamente su cuenta personal en esta red social muestra las tomas que hace constantemente a las estrellas. Si la suerte lo acompaña, podría convertirse en el primer turista argentino que orbite la luna.