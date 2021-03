Un pequeño sanjuanino fue protagonista de una publicación realizada en las redes sociales por Verónica Lozano, la conductora de Cortá por Lozano que transmite Telefe. A través de una historia de Instagram, difundió su rostro para el Día de las Enfermedades Poco Frecuentes, que se conmemora cada 28 de febrero.

El niño en cuestión es Tomás Godoy, que tiene 10 años de edad y padece de uveítis, una enfermedad poco frecuente y que muchos nunca llegan a saber que la padecen. Él perdió la visión en uno de sus ojos y por eso su vida cambió completamente. La enfermedad trata de una inflamación en la uvea. Según la parte del ojo que afecta es el tipo de uveítis y en el caso de Tomás es autoinmune e ideopática, es decir, su organismo la crea sin razón y a lo largo de su vida esta enfermedad genera brotes o picos que provoca inflamaciones que afectan a la vista.

La historia de Instagram que subió Vero Lozano Diario La Provincia SJ

Sandra, mamá de Tomás,. habló con Diario La Provincia SJ y contó el dolor que sufrió cuando se enteró del padecimiento de su hijo, que podría dejarlo ciego. “Cuando me enteré lo que tenía, lloré y lloré”, relató, a lo que agregó: “Llevé a Tomás a control porque me decía que no veía bien y empezó a irle mal en la escuela, no terminaba las tareas y le costaba ver. Pensé que sería solo un control donde le recetarían lentes pero el doctor cuando lo revisó nos dijo que tenía un desprendimiento de retina en su ojo derecho y solo veía un 20% en su ojo izquierdo. Le hicieron estudios y ahí lo diagnosticaron con uveítis intermedia, tipo parsplanitis. La inflamación era tanta que había provocado el desprendimiento y tenía su humor vítreo (el líquido dentro del ojo) turbio y condensado”.

“Ese día fue fatal, la enfermedad es poco frecuente y se conoce muy poco. No sabía qué hacer, a donde recurrir. El doctor nos dijo que era una enfermedad grave y que nos esperaba un largo camino. Ese día llore y lloré con mi marido y con mi familia que nunca nos dejó solos, pero confiamos mucho en Dios. Esa noche con mi marido prometimos no llorar más y ocuparnos de esto”, remarcó.

Además, recordó: “Lo pincharon miles de veces para hacerle estudios, pero él todo lo hace con una sonrisa, todo con calma sin miedo, es un niño tranquilo súper responsable con su escuela. Él toma sus remedios solo todos los días, y hace todo lo que le pedimos sin quejarse. Solo no le gusta faltar a la escuela, porque se atrasa con las tareas. Tiene algo especial en su ser y todos lo quieren”.

Sandra, contó también que la segunda vez que lo operaron encontró un grupo de uveítis por Facebook y desde ese momento comenzó a integrar un grupo de Whatsapp que le brinda mucho apoyo, contención e información. Gracias a eso pudo empezar a visibilizar la enfermedad en San Juan y en el país.

“Es una enfermedad poco frecuente. Me puse la camiseta de hacer difusión y como hay gente más imposibilitada me puse a hacer muchas publicaciones por Instagram, por Facebook. En estos días nos compartió Facundo Arana y así mucha gente se enteró”, sostuvo. Finalmente, concluyó: “Hay gente del interior que no sabe que existe especialistas de la enfermedad o son mal diagnosticados y queda ciego”.