A raíz de los inconvenientes que genera las nuevas disposiciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para abastecerse de insumos importados, las empresas textiles de San Juan atraviesan un estado de preocupación. Según publicó Diario de Cuyo, temen no mantener la línea de producción y no cumplir con los compromisos asumidos con sus clientes. Es por eso que la próxima semana tres de ellas (Vesubio, Ansilta y Vicunha) mantendrán una reunión con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Daniel Scoli.

El encuentro fue gestionado por la administración uñaquista y está pactado para el martes 26 de julio. Junto a los empresarios también estará el ministro de Producción local, Ariel Lucero. Según el propio funcionario sanjuanino, las textiles cuentan con stock para “uno o dos meses de trabajo más”. Sin embargo, de no tener respuesta favorable en Buenos Aires, “tendrán como consecuencia la falta de producción”.

La situación pone en jaque los puestos de trabajo. Entre las tres firmas nuclean entre 700 y 1.000 empleados.

Pero no es el único rubro que sufre la falta de insumos necesarios para la producción. Si bien desde la Unión Industrial local (UISJ), que lidera Ricardo Palacios, indicaron que las compañías todavía no han tomado medidas drásticas, como adelantar vacaciones a los trabajadores y reducir las horas extras, pero que no descartan ponerlas en marcha si la situación no cambia.

Gustavo Fernández, secretario de la institución y presidente de Dignidad Ciudadana, señaló esta semana en Radio Sarmiento que “muchos hemos tenido que discontinuar el funcionamiento de algunas líneas de producción y empezar a adelantar vacaciones al personal, a la espera de insumos para poder producir. Eso está pasando en todo el país y en San Juan”.