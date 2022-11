Peligrosa visita: un vecino de San Juan descubrió que una yarará había entrado a su casa

Unos extraños ruidos condujeron a un sanjuanino a un recóndito lugar de su departamento, ubicado en Zonda, y al ver qué los producía, se dio cuenta que no estaba solo. Muy por el contrario, se encontraba acompañado por una peligrosa víbora venenosa: una yarará.

El domicilio, que se encuentra en cercanías con el Parque Provincial Presidente Sarmiento, tuvo esta insólita visita el lunes 7 en horas de la noche. El propietario en seguida llamó a las autoridades para que acudieran a su hogar.

Cuando el personal de Ambiente arribó, confirmó que se trataba de una yarará, una peligrosa serpiente venenosa. Acto seguido, la llevaron hasta el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre por la mañana del 8 de noviembre.

Un vecino de San Juan descubrió que una yarará había entrado a su casa. Foto: DIARIO HUARPE

El director de Áreas Protegidas, Andrés Ortega, en diálogo con DIARIO HUARPE. explicó que luego de recibir el llamado, los profesionales en el área concurrió lo antes posible al sitio, sospechando de que podría tratarse de una serpiente.

“El personal concurrió a este domicilio y encontró este ejemplar de yarará chica (nombre común). Como consecuencia, lo capturaron y trasladaron al área protegida donde se realizaron observaciones para verificar el estado del animal”, añadió.

Luego de ser llevado al Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre, el reptil quedó en buenas condiciones, aunque permanece en observación. Lo que sigue es evaluar a qué lugar será derivado para su liberación.

Las características de la yarará

Ortega entonces indicó: “Las yararás, al generar una mordedura, impacta con un veneno neurotóxico que, en el caso de los seres humanos, tenemos que concurrir de forma inmediata al hospital para colocar el antídoto correspondiente”.

Esta especie se encuentra en Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina. Según confirmó, estos ejemplares no son de atacar. No obstante, si se sienten amenazados responderán, motivo por el cual no hay que agredirlos ni acercarse.

La yarará es la serpiente más grande del país.

“Muchos terrenos formaban parte de su hábitat natural, pero con las construcciones se fueron modificando”, señaló. Por eso, de aparecerse en algún lugar, lo ideal es avisar a la Dirección de Áreas Protegidas y no tratar de matarlos, dado que son animales silvestres que cumplen un rol fundamental en el ecosistema árido.

¿Qué hacer si te pica una yarará?

En caso de que estos ejemplares piquen a alguien, lo primero que hay que hacer es llamar al servicio de emergencias o acudir al centro de salud u hospital más cercano. En ese recorrido, retirar anillos, pulseras, cadenas, tobilleras y zapatos que puedan comprometer la circulación sanguínea.

Los accidentes frente a estos animales son graves. Este reptil, considerado la serpiente más grande del país, pude llegar a medir hasta 1,80 metros, y su veneno puede ser letal. En caso de ingerirlo, no hay que moverse ni tocar la herida, tampoco realzar torniquetes ni succionar el área.

¿Cuáles son las serpientes peligrosas para la salud en Argentina?

Según el Ministerio de Salud de la Nación, las serpientes -según la especie- pueden ser peligrosas para la salud y causar envenenamientos graves e incluso letales. Las más venenosas que habitan en Argentina son la yarará, el cascabel y el coral.

Alguno de los síntomas que puede causar el veneno son: dolor en el lugar de la herida, aparición de ampollas, visión borrosa, náuseas, vómitos, taquicardia, baja presión, hemorragias, sangrado de nariz, parálisis corporal, dificultades para respirar, etc.