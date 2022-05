Durante la jornada del último lunes, un hombre que abusó sexualmente de su sobrina, menor de edad, fue sentenciado por la Justicia sanjuanina a 8 meses de prisión en suspenso. Además, no podrá acercarse o tener contacto por cualquier vía con la víctima por los próximos dos años.

La imputación realizada en el Sistema Acusatorio fue de “abuso sexual simple (tocamientos)”. Lo que se conoció, según publicó Diario de Cuyo, es que la causa se desprendió de los hechos que ocurrieron el 12 de noviembre del año pasado.

Según la denuncia, ese día a alrededor de las 23:50, la denunciante se encontraba junto a su hija, otro hijo y su pareja en el domicilio de unos amigos. Ese día el motivo de la reunión era la celebración de su aniversario de casados.

De un momento a otro, la hija de la pareja le avisó a su madre que se iba a ir a descansar al auto porque estaba aburrida y, al término de una hora, volvió llorando. La adolescente se sacudía el cuerpo y le pidió a su madre que se fueran de la fiesta, por lo que esta última le preguntó los motivos por los cuáles se quería ir, a lo que la joven no quiso decirlo pero sí se puso insistente en irse.

Luego, la menor contó: “Yo estaba durmiendo y el tío -no se lo nombra para preservar la identidad de la víctima- abrió la puerta del auto, me levantó la remera y me tocó los pechos”. Posteriormente a esta situación, los padres de la niña increparon al presunto abusador y finalmente denunciaron el abuso.