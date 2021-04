Con la segunda ola de contagios de coronavirus acechando en todo el país, desde el sector privado de la salud indicaron que existe una preocupación importante ya que la ocupación de camas destinadas a pacientes con Covid-19 está estado crítico. Esta información fue confirmada por el presidente del Colegio Médico de San Juan, Mario Penizzotto a Diario Huarpe.

Según comentó Penizzotto, “Las camas de terapia intensiva de Covid dentro de los sanatorios privados están trabajando al 100%”. Además, indicó que desde el año pasado se separaron las terapias, por un lado las del Covid y por otro las de distintas patologías: “Está separado para que no haya contacto entre los pacientes para evitar la propagación del virus”, sostuvo.

El profesional expresó que cada sanatorio privado destinó la mitad de la ocupación de sus camas de terapia para recibir a pacientes con coronavirus y que en el Hospital Privado hay cerca de 19 unidades para su atención. Sin embargo, desde hace una semana que están ocupadas en su totalidad, por lo que el nosocomio se quedó sin margen para recibir a otras personas que cursan la enfermedad.

“Hubo un parate, una especie de veranito sanitario, pero luego volvió a aumentar el número de internados. Eso fue en concordancia con el aumento de casos que registró el país. Hace una semana estamos trabajando en forma creciente hasta que el viernes (9 de abril) llegamos al 100%”, indicó.

Otra cuestión que destacó Penizzotto es que no todos los pacientes internados son adultos mayores y que hay varios jóvenes intubados con asistencia mecánica respiratoria. “No tenemos diferenciación etaria. Hoy tenemos pacientes en terapia intensiva con 28 y 40 años, aunque la mayoría son mayores de 60”, sostuvo.

Por otro lado, indicó que los terapistas están trabajando al máximo “dando el mayor esfuerzo” y que “se pueden comprar respiradores y camas, pero si no tenemos terapistas no es posible avanzar, ellos no se multiplican”. En toda la provincia son cerca de 50 los profesionales que están afectados a terapia intensiva.