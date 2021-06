Una demanda de La Pampa, presentada por el ex gobernador Carlos Verna en el año 2017, pide que se detenga la construcción del Dique El Tambolar en San Juan. El conflicto llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por ahora no hay resolución.

Es que, desde esa provincia, entienden que la obra sobre el Río San Juan afecta la cantidad de agua que les llega. En este punto, también coinciden los líderes de las comunidades originarias de San Juan.

“Detener los cursos de agua ha sido letal para nuestros territorios en toda la Argentina. Ha sido el mal que arrastramos desde la colonización y la instalación de los proyectos del monocultivo”, declaró a otro diario de la provincia Paz Argentina Quiroga, consejera y guía espiritual de la Comunidad Huarpe de San Juan.

El pretexto de los pampeanos es que el Río San Juan integra la Cuenca del Desaguadero y por eso es que cualquier obra que desvíe su curso afecta los recursos hídricos de esa provincia.

El pasado 29 de mayo, la Corte Suprema le pidió a San Juan un informe (estudios de impacto ambiental y audiencias públicas) sobre la construcción del Tambolar, que debía ser presentada en el plazo máximo de 30 días. Es decir, hasta el próximo 29 de junio como máximo.

Otro de los reclamos de La Pampa es ante la Nación. Allí, la provincia pidió que se arme un comité interprovincial para debatir el manejo de los ríos de la Cuenca del Desaguadero. San Juan debía formar parte de ese comité ya que, con anterioridad, el gobierno pampeano se había opuesto a la construcción del Dique de Ullum, Cuesta del Viento, Caracoles y Punta Negra, pero ninguno de esos pedidos prosperó.

La provincia sanjuanina se negó a integrar el comité para así evitar que se llegue a debatir sobre los recursos naturales locales y argumentó diciendo que el Desaguadero no es ninguna cuenca, lo que invalidaba el reclamo pampeano.

Mendoza, por otra parte, sí formó parte del comité interjurisdiccional del Río Colorado y esto terminó perjudicando a los mendocinos que tuvieron que hacer un segundo informe de impacto ambiental para definir si continuaban o no con la obra Portezuelo del Viento. Sobre esta última obra, el presidente Alberto Fernández ya se había pronunciado y dijo: “Es un problema que debemos resolver entre todos, y no es de una provincia, es de cinco, y debe resolver el problema de todos (...) No hablo en contra de nadie, pero quien esté río arriba no le da derechos a disponer como plazca”.

El Tambolar, el ambicioso proyecto por el que apuesta San Juan

Se trata de la central hidroeléctrica más trascendente de la provincia, que empezó a gestionarse en 1974 con la primera exploración geológica-geotécnica. Sin embargo, recién en 2014, el Gobierno local le encomendó al EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado) llevar adelante la obra en dos etapas.

Este proyecto promete el aprovechamiento al máximo del río San Juan, incorporando 70 nuevos megavatios al sistema eléctrico sanjuanino y nacional.