Este jueves en San Juan se llevó a cabo una asamblea más del Consejo Regional de Salud, un órgano independiente que busca planificar acciones en común a todas las provincias que la integran, y de esa manera generar políticas públicas que beneficien a los habitantes. En este contexto, además de las autoridades locales y demás carteras provinciales, en la sesión estuvo presente la ministra de Salud Pública de la Nación, Carla Vizzotti.

La funcionaria llegó en horas de la mañana a la provincia y antes de asistir al Salón Cruce de Los Andes, charló con la prensa y dejó importantes definiciones sobre la situación epidemiológica actual. De antemano anticipó que “el aislamiento estricto no volverá a pasar de ninguna manera en el país”. “La cuarentena estricta fue más corta de lo que se dijo y nos ayudó a prepararnos”, agregó.

Por otro lado, Vizzotti insistió, pese a la resolución nacional que puso fin a la obligatoriedad del uso del barbijo, en lo importante de su utilización. “La Organización Panamericana de la Salud, la Sociedad Argentina de Pediatría, UNICEF, los ministerios de las 24 jurisdicciones y desde Nación consideramos ante el otoño y el invierno, circulación de la Gripe A y la presencialidad plena, una medida que resultó eficiente es el barbijo, la recomendación sigue siendo fuerte. Que no sea obligatorio no quiere decir que no sea bueno usarlo”, expresó la funcionaria en diálogo con Radio Sarmiento.

También comentó que “a medida que avance la vacunación antigripal irá disminuyendo el foco de atención en el barbijo y el coronavirus pasará a ser un virus respiratorio” y sostuvo que ya el 80% de la población argentina cuenta con las dos dosis.