El equipo argentino participó del Campeonato Latinoamericano de Helado Artesanal realizado en Buenos Aires, se coronó campeón y así ahora puede apuntar a competir en el Mundial que se realizará en Rimini, Italia, en el 2024. En el “team” nacional está el sanjuanino Santiago Nieto (38), conocido en su provincia por ser quien le da el toque de distinción a Portho Gelatto, la heladería emblema de San Juan.

Recién llegado a la provincia, Santiago conversó en exclusiva con Vía País y comentó sobre sus primeras sensaciones tras este premio obtenido: “Mis sentimientos son claros… para mí todo esto es un sueño, todavía no caigo”, sostuvo. Sin lugar a dudas, el sanjuanino vivió uno de sus grandes sueños al lograr el campeonato. Él es Maestro Heladero y, tras obtener el título con su selección, no se olvidó de agradecer a sus compañeros de equipo, a sus colaboradores de la escuela de pastelería y a su “sostén” en la provincia, la familia Portho y amigos.

En sus comienzos, Santiago estuvo vinculado de manera directa con la heladería ya que sus padres y hermanos fundaron Portho Gelatto, allá por el año 2000 en una casa del barrio Camus, en Rivadavia. En esa época empezaron a innovar y adquirieron la primera máquina de helados, lo que lo obligó a él y a su familia a formarse en la materia. Así, se especializó bajo la tutela de Eduardo Zacaria y Ariel Segesser, para terminar convirtiéndose en Maestro Heladero de Portho y ganar varios premios.

El seleccionado 2022 que salió campeón latinoamericano: Eduardo Zacaria, Rubén Darre, Santiago Nieto y Lucas Carballo. Foto: instagram

“La pasión por el helado me entró por las venas cuando era chico y mi viejo se puso la heladería. Poco a poco me fui metiendo en la fábrica y luego me enamoré de lo que hago”, contó y luego agregó: “Crear sabores que a la gente le haga sentir felicidad al comerlos. Crear un helado que marque momentos en la vida de la gente. Cuando era chico y trabajaba en el mostrador, me encantaba el horario de siesta porque había gente que iba sola y solo disfrutaba de ese momento comiendo y mirando su helado, sin conversar, sin un teléfono, sin un diario… gente sola, literal”.

En 2013 y en 2015, junto a su padre Ricardo Nieto obtuvieron el tercer puesto en la “Copa Argentina de Helado Artesanal, mientras que en 2017 obtuvieron el primer puesto en el “Gelato World Tour Challenger Argentina 2017″. Por otro lado, en ese mismo año obtuvo el puesto número 14 de 36 en el “Gelato World Tour Rimini, Italia”, mientras que en 2019 obtuvo el primer lugar de la “Copa Argentina del Helado Artesanal” junto a su hermano Fernando.

Gracias a estos pergaminos, en 2022 fue elegido en el seleccionado argentino de Heladeros Artesanales, motivo por el cual participó en el sudamericano. “Ganar el campeonato argentino 2019 junto a mi hermano Fernando me dio lugar a ser parte del seleccionado, teniendo en cuenta toda mi trayectoria”, contó Santiago a Vía País. Sin embargo, no se quiso olvidar de sus compañeros de equipo, fundamentales para la obtención del título latinoamericano: “Estoy orgulloso del equipo que se formó para defender este título. Ellos son Eduardo Zacaria, capitán; Rubén Darre, cheff, artista y escultor en hielo; y Lucas Carballo, pastelero especialista en caramelo. Además, quiero agradecer a AFHADYA (Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines) y Sindicato de Pasteleros que son los que bancaron todo”.

De cara a lo que viene, el desafío es el mundial del helado: el Gelato World Cup 2024, que se realizará en Rimini, Italia. La preparación será intensa, pero no por eso Santiago no la va a disfrutar: “Ahora descansaremos un mes y luego arrancamos con los entrenamientos. Vamos a Buenos Aires a la escuela de pasteleros, donde tenemos un aula para nosotros, donde se logra todo lo que pensamos”.

Por último, Vía País se animó a preguntarle al Maestro Heladero sanjuanino cuáles son sus sabores favoritos: “Hoy es difícil decirte cuál es porque todos los días como helado y varío siempre. Pero la ‘frambuesa-granada’ que hicimos para el campeonato, me fascina”. Sin embargo y entre risas, no se olvidó de aquellos sabores de la infancia que lo marcaron: “De chico me gustó siempre el ‘dulce de leche’ y la ‘menta granizada’, que sé que es polémica, pero yo la defiendo a morir, jajaja”, sentenció.