Una joven mamá sanjuanina atraviesa un duro momento junto a su hija de 3 años con parálisis cerebral y necesita ayuda. Según contó Juana Pedrón al programa Banda Ancha de Canal 13 San Juan, su beba Xiomara “tiene parálisis cerebral, una traqueotomía y un botón gástrico. Tiene problema en las caderas, no camina, no habla, nada”.

Ante esta difícil situación, la joven madre de 19 años explicó que la niña se encuentra con internación domiciliaria y que si bien cuenta con asistencia del Ministerio de Desarrollo Humano, no cuenta con obra social, lo que le significa un verdadero problema. Además, sostuvo que por la complicada condición de Xiomara, no puede salir a trabajar y debe mantenerse con una Asignación Universal por Hijo y por una Tarjeta Alimentar.

Además, no cuenta con un hogar propio, sino que tanto madre como hija viven en una pieza que le presta una amiga en el Lote Hogar 34 de La Bebida, en Rivadavia. Según detalló Juana, “es una pieza muy chiquita y estamos muy apretados”. Si bien este lugar cuenta con todos los servicios, necesita de manera urgente poder mejorar tanto sus condiciones de vida como las de su hijita.

Por último, en el diálogo que mantuvo Juana con Canal 13 San Juan, indicó: “He ido hasta la casa del Gobernador, al Centro Cívico, al interventor del IPV. Hace tres años que vengo luchando por una casa y me dicen que tengo que esperar y sigo sin solución. Me dicen que tengo que esperar porque mi nena va a salir adelante, pero ella está en cama nada más, no camina, no habla, nada”.