Este lunes por la mañana, los padres de Oscar Mura y sus familiares y amigos marcharon hasta Tribunales pidiendo justicia por él a 48 horas de que se inicie el juicio contra Diego Espejo, presunto autor del crimen ocurrido en la madrugada del 19 de marzo pasado. Para los investigadores, Espejo estuvo tomando bebidas alcohólicas con su pareja en el departamento que alquilaba, en el barrio Sarmiento, en Chimbas. Allí tuvieron relaciones íntimas y después, la víctima se durmió. El caos se desató cuando el sujeto encontró un preservativo usado, lo que causó su furia y descontrol. Y sin mediar palabras, tomó el arma del policía y le disparó en cuatro ocasiones, provocándole la muerte en el acto.

Según contó Oscar Mura (padre) a Diario La Provincia SJ, “nos hemos movilizado porque el juicio comienza el miércoles. La idea es que los jueces sepan que nosotros como familiares estamos presentes y queremos que se haga justicia, que este tipo innombrable pague por lo que hizo”. Los familiares se movilizaron junto a amigos de Ullum, departamento de donde son oriundos.

“Hemos estado callados todo este tiempo porque no somos gente mediática, somos de trabajo. En este tiempo ha sido un calvario porque va pasando el tiempo y se extraña más”, agregó el papá del joven que murió asesinado a sus 28 años. Además, agregó: “Nuestro hijo ha estado mucho tiempo estudiando. Uno siempre le dio lo que pudo y fue una persona que no se merece estar donde está, fue luchador con todas las letras. Recuerdo que no dormía por estudiar, era muy aplicado y que le haya pasado esto, como padre nos ha hecho pelota”.

La abogada Romina Solera es quien representa a la familia Mura. En la mañana de este lunes, tramitaba la posibilidad de que el fiscal que interviene en la causa los recibiera para tener la garantía de que todo está encaminado en orden. El juicio comenzaría este miércoles, y, según pidió el padre de la víctima, “pedimos justicia, que a este tipo le caiga todo el peso de la ley”.