En las últimas horas se conoció la dolorosa noticia de la muerte del dirigente peronista e historiador Eloy Camus. Tenía 61 años y estaba atravesando serios problemas de salud. Camus fue preso político de la última dictadura militar y fue un incansable militante de los derechos humanos.

A su vez, Eloy Camus era nieto del ex gobernador sanjuanino Eloy Próspero Camus, mientras que fue hermano de la ex jueza Margarita Camus y de la actual jueza María Julia Camus, ambas dos personalidades destacadas de San Juan. Además, su ex esposa, Analía Ponce, es la actual vicerrectora de la Universidad Nacional de San Juan.

Camus es recordado por sus disertaciones a jóvenes peronistas, ya que consideraba que había que formar a los nuevos militantes. En el año 2009 publicó su libro “Historia de víctimas de terrorismo de Estado en San Juan”, con datos de la delegación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Además, realizó la película Deudos y Deudas sobre la época de la dictadura y fue secretario General del gremio ATE, uno de los más combativos.

El ex dirigente social había sido una figura clave en la protesta de trabajadores estatales de 1995 denominada “Sanjuaninazo”. Sobre aquella epopeya, Camus había relatado en una entrevista para el programa televisivo Paren las Rotativas que “la gente que era del pueblo, los del café de la plaza, mucha gente que pasaba les tiraba piedras a los milicos. El grueso de esos tipos se pone en la esquina de General Acha y Rivadavia, se cubrían con los carteles de la Coca Cola y los milicos descargaban las balas y cuando recargaban, la gente aprovechaba y los cagaban a pedradas. En eso llega la “chancha” de la Policía y los milicos la dejan sola, se bajaron para pegarle a los de ATSA en la Rivadavia y Mendoza. Yo voy corriendo con el encendedor en la mano y me agarra la María Silvia Martín para hacerme una nota, por supuesto lo puteo a Escobar y veo que la “chancha” quedó en la puerta de Castillo Color. Ahí la gente encontró una caja de los rollos de las fotos, la metieron adentro y la prendieron fuego. Yo mientras me estaban haciendo la nota veía como se estaba incendiando la “chancha”, yo la quería quemar, pero me ganaron de mano”.