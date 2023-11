Esta modelo no sólo es una cara bonita: es la primera mujer en ganar un concurso de asados en San Juan

Este sábado 25 de noviembre, el Complejo Ceferino Namuncurá fue el escenario de la 6ta edición del Concurso del Asador Sanjuanino, un evento organizado por el Ministerio de Turismo y Cultura junto con la Municipalidad de San Martín, que exaltó la rica tradición argentina del asado, sino que también hizo historia al coronar por primera vez a una mujer como ganadora.

Karen Moreno primera mujer ganadora del concurso de asadores en San Juan. Foto: Gobierno de San Juan

Cómo fue el concurso que ganó Karen

Desde las 17, una gran cantidad de público se reunió en el Complejo. Los asistentes pudieron disfrutar de una tarde de mates, gastronomía, además de que pudieron observar los participantes del concurso y las diferentes técnicas para asar y realizar juegos recreativos.

El objetivo del evento fue destacar la tradición argentina del asado en nuestra provincia, por lo que los participantes tuvieron que demostrar sus habilidades para asar. Más de 100 participantes, divididos en tres categorías, se reunieron para competir en una noche llena de sabor y destreza.

Karen ante los jueces del concurso de asadores en San Juan. Foto: Diario Huarpe

Al inscribirse, podían elegir entre varios cortes de carne vacuna para asar, siendo el “punta de espalda” el favorito de más del 50% de los concursantes. La elección del corte ya indicaba la seriedad y el compromiso de los asadores en mostrar la esencia auténtica del asado sanjuanino.

Un distinguido jurado, compuesto por Paulina Correa y Natalia Riveros representando a la Universidad Católica de Cuyo, Rubén Miadosqui y Roberto Vega por parte de la Asociación Empresarial Hotelera Gastronómica de San Juan y Pablo Tejada, quién fue ganador del 4° Concurso del Asador Sanjuanino en la categoría “Profesionales”, se encargó de la difícil tarea de evaluar durante cinco horas a los participantes. Desde el encendido de los fuegos hasta la presentación del plato final y el sabor de la carne, cada detalle fue analizado minuciosamente.

La Peña del Asador Sanjuanino se convirtió en una fiesta para los sentidos. Las familias y grupos de amigos tuvieron la oportunidad de degustar asado maridado con vino sanjuanino, ya sea en el patio de comidas o a través de food trucks y stands de bodegas locales.

Karen ante los jueces del concurso de asadores en San Juan. Foto: Diario Huar

Este evento trasciende lo meramente competitivo, ya que tiene un propósito social. Instituciones del departamento tales como Escuela de Fútbol La Calera, Club Sportivo Carril, Escuela de Fútbol Súper Campeones, Club Sportivo San Isidro, Escuelita de Fútbol San Martín, Escuela de Danza San Isidro Labrador; fueron las encargadas de comercializar los platos al público que asistió a la Peña del Asador Sanjuanino. Vale la pena destacar que los organizadores hicieron la entrega de carne y leña a los participantes, quiénes luego de asar y ser evaluados por el jurado, entregaron los cortes vacunos a las instituciones para la venta gastronómica.

El toque artístico no faltó en esta edición, ya que destacados músicos y bailarines subieron al escenario conducido por Pascual Recabarren. Los cantantes sanjuaninos que deslumbraron con sus voces en el Complejo Ceferino Namuncurá fueron los Hermanos Videla, Nano Rodríguez y Tres para el Canto. Además, actuaron academias de danza del Departamento de San Martín, tales como Academia Pie de Palo, Escuela de Danzas Sangre de mi Tierra y Escuela de Danzas San Isidro Labrador.

La premiación y coronación histórica de Karen

La culminación del evento fue la premiación a los ganadores de cada categoría. En la Categoría N° 1, de asado “a las brasas”, Karen Moreno Ambrosini hizo historia al alzarse con el primer lugar, seguida por Arturo Fabián Ramos y Matías Ramos en el segundo puesto, y Luis Flores junto a Fernando Elizondo en la tercera posición.

Karen Moreno primera mujer ganadora del concurso de asadores en San Juan. Foto: Gobierno de San Juan

“La experiencia del concurso fue muy linda, el concurso en sí me pareció muy hermoso. También me gustó que me hayan dado la posibilidad de que las mujeres puedan participar. Fue un ambiente muy familiar y lindo”, explicó la ganadora, quien es estudiante de Arquitectura pero antes fue modelo de conocidas marcas y diseñadores como Verónica de la Canal o Claudio Cosano.

“Solamente nos dejaban llevar sal y pimienta, que fue con lo que condimenté el costillar. Tenía que ser lo más simple posible”, confió la ganadora quien eligió como método de cocción la brasa indirecta.

También se premiaron en la Categoría N° 2, “a las llamas”, Mariano Morales y Emerson Morales se llevaron el primer puesto, destacándose también por la mejor ornamentación del stand. El segundo lugar lo ocuparon Jesus Ríos y Mauricio Castro, y el tercer puesto fue para Mario Arias y Cristian Arias.

En la exigente Categoría N° 3, para “Profesionales”, Cristian Romero y Gastón Gómez se coronaron en el primer lugar, seguidos por Ricardo Alfredo Muñoz en el segundo puesto, y Jorge Ariel Tobar en el tercer puesto. Es importante resaltar la generosidad de los ganadores de la categoría profesional, quienes donaron el premio mayor a la Escuela de Danza San Isidro del Departamento de San Martín, un gesto que añadió un toque de solidaridad a la competencia.