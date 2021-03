Un nuevo aumento de precios afectará al pan, uno de los productos alimenticios más consumidos por los sanjuaninos. La suba de su valor será del 10%, por lo que pasará de 110 pesos el kilo a 140 pesos, informó Manuel Rodríguez, presidente de la Cámara de Panaderos de San Juan. A su vez, aclaró que el precio debería ser más alto pero que no quieren perjudicar el consumo y por esos motivos no será mayor.

“La gente pega el grito en el cielo porque es mucho lo que aumenta pero es un problema escalonado que no lo podemos hacer de lado, es impresionante el costo diario de combustible, ni de hablar de la luz. Nosotros estamos debiendo de servicios y también de harina, porque no se puede pagar a tiempo y esperamos que nos digan que nos van a cortar la luz o el gas, es muy difícil, hoy las boletas vienen fuera de lo normal”, declaró el empresario a Radio Sarmiento.

“Queremos levantar la venta no subiéndolo pero lamentablemente la gente no tiene plata y no se recupera la venta. No hay plata. Las ventas cayeron al mínimo después de la pandemia”, agregó, a la vez que advirtió que producto de esto hubo un 30% que no se recuperó.

Para Rodríguez, el valor del kilo de pan debería rondar los 180 o 190 pesos: “Y hablamos de precios de Buenos Aires, no de San Juan. Acá hay precios de todo tipo pero calidades también de todo tipo”, dijo, y luego agregó: “Al quedarse la gente sin trabajo volvió a hacer el pan en la casa y defenderlo en la calle como puede. Hasta aquel que vende barato pierde en venta”.

En este sentido, destacó que por esta situación “hay precio de todo tipo. Ante este escenario, nosotros tratamos de defender el producto con una cierta calidad”, aseguró destacando que “aquel que puede vender más barato trabaja con el vecino, primo, tío, hermano y no tiene gasto de otro tipo. Eso minimiza el costo”. Finalmente, concluyó: “Es imposible seguir manteniendo la venta con los precios actuales. La calidad es muy difícil mantenerla”. Hoy, la bolsa de harina la compran a 2.500 pesos.