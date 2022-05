Luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo declarara la inconstitucionalidad de la norma que eliminó las PASO en San Juan en diciembre pasado, el Gobierno Provincial anunció que apelará. La misma fue declarada inconstitucional “por resultar carente de valor en razón del trámite seguido para su sanción, de conformidad con lo previsto en el art. 11 de la Constitución de San Juan y los fundamentos dados”.

Ante esto, el fiscal de Estado Jorge Alvo confirmó que apelarán al fallo y la situación se discutirá en la Sala IV de la Cámara Civil. En diálogo con Diario La Provincia SJ, Alvo declaró que “no coincidimos con el fallo de la jueza Tettamanti. Nos ha sorprendido. La apelaremos la semana que viene, se hará la expresión de agravio y confiamos que la Cámara Civil determinará”.

Además, el fiscal de Estado sostuvo: “Le hice saber al gobernador sobre la resolución y coincidimos que será apelada porque el fallo consideramos que no es lo legal que debería haber sido. No existe ningún perjuicio con la sanción de la nueva ley. Esa falta de acreditación de perjuicio que es un requisito de la acción de inconstitucionalidad no es abordada como corresponde por la jueza Tettamanti”.

Por último, Alvo sentenció: “Las cuestiones que planteamos como previa es que carece de legitimación para iniciar una acción. La jueza lo toma tangencialmente y no lo aborda en derecho. Hace una mención muy tangencial y no aborda en la profundidad que hemos planteado con jurisprudencia del Tribunal. Eso es un agravio que nos causa”.

De esta manera, esta es la primera presentación judicial donde se resuelve la cuestión de fondo y corresponde a la presentación de los legisladores giojistas. Aún resta por resolver otras dos que son las que llevaron a Tribunales Juntos por el Cambio y el PTP, y se estiman que pueden tener el mismo resultado.