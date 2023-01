El duro relato de Nicolía, el jugador sanjuanino de hockey al que insultan con la muerte de su esposa: “hoy digo basta”

El argentino Carlos Nicolía, jugador de hockey sobre patines del Benfica, denunció, a través de las redes sociales, que recibe insultos de aficionados del Oporto desde hace varios años, especialmente sobre la muerte de su esposa. Con el fin de decir basta a la violencia que recibe en el deporte, el sanjuanino contó que sufre una odisea cada vez que va a la cancha “Mi hijo entiende todo”.

“Asesino, mataste a tu mujer (y eso es lo más leve)”, comenzó a relatar el jugador sanjuanino Carlos Nicolía. “Me callé por 9 años, hoy digo basta”, siguió el posteo que se hizo viral en Instagram y por el cual Carlos decidió contar la odisea que sufre hace años.

En su perfil de Instagram, Nicolía aseguró que suele escuchar gritos de “asesino” que vienen de detrás del banco de suplente cuando juega en la pista del equipo blanquiazul. Luego de tantos años, el deportista aseguró que, si bien lucha contra la discriminación que suponen los reglamentos de las federaciones de hockey, hoy toma la decisión de decir basta.

El duro relato que Carlos Nicolía hizo publico en Instagram "digo basta” . Foto: Instagram

La historia de Carlos Nicolía y su lucha por la violencia deportiva

Carlos Nicolía es un jugador de hockey oriundo de San Juan e integrante de la Selección Argentina. En el año 2014, se fue a Portugal para jugar en el Benfica, equipo donde es una de las figuras. En aquel entonces su hijo tenía 3 años y su esposa acababa de fallecer, fue lo primero que recordó el sanjuanino para comenzar a relatar su historia de vida.

“Tuve la suerte de encontrar una gran familia Benfiquista que me acompaño siempre… pero hace 9 años que cada vez que fui al dragão caixa la gente atrás del banco de suplente (não a claque) me gritan asesino, mataste a tu mujer y muchas cosas que hasta me dan vergüenza decirlas”, escribió Carlos para dar cuenta de la violencia deportiva que sufre.

“Es una pena que en un evento deportivo se haga esto, usando el fallecimiento de una persona, que luchó contra una enfermedad, riéndose de la muerte en sí, una vergüenza. 9 años pasé escuchando estas cosas cada partido, pero hoy digo basta”, escribió. “Mi hijo ya tiene 11 años y entiende todo”, agregó haciendo referencia al objetivo de su publicación.

El duro relato de Nicolía, el jugador sanjuanino de hockey al que insultan con la muerte de su esposa: “hoy digo basta” Foto: Instagram

El desahogo de Nicolía llegó tras el partido de este miércoles entre el Oporto y el Benfica por el campeonato, ganado por los “dragones” por 3-0. Recientemente se proclamó campeón del mundo por segunda vez con Argentina tras vencer a Portugal por 4-2 en la final del pasado mes noviembre en su San Juan natal, en la que llegó a marcar.

A pesar de los triunfos que cosecha, el jugador se tomó el momento para reflexionar sobre la violencia deportiva, un problema que afecta a muchas disciplinas hoy en día. “Es una pena que en un evento deportivo se haga esto, usando el fallecimiento de una persona, que luchó contra una enfermedad, riéndose de la muerte en sí, una vergüenza”, apuntó contra su situación.

“Llevo una lucha solo, contra la discriminación que siento de los reglamentos que las federaciones de hockey hacen y que no se si algún día gane, pero esta otra se termina hoy. No por mí, sino por mi hijo… no quiero que escuche nunca que hay gente que usa la pérdida de su madre por una rivalidad o creerse graciosos! Todo tiene un límite”, expresó el jugador que finalizó pidiendo respeto.