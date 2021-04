El último sábado cerca de las 19, un verdadero revuelo se generó en un loteo lindante con el Asentamiento Evita de La Bebida, en el departamento Rivadavia. Según denunció una familia, un hombre habría intentado raptar a dos nenas de apenas dos años de edad. Todo esto sucedió a plena luz del día y, afortunadamente, no tuvo un trágico desenlace.

Según publicó Diario de Cuyo, dos primas jugaban en la casa de una de sus abuelas y de repente desaparecieron. Ante esta situación, las madres comenzaron, con desesperación, a gritar. Sin embargo, no obtuvieron ninguna respuesta inmediata.

Por estos motivos, salieron de la casa y se dirigieron hacia un descampado que limita con el patio de la vivienda. En ese momento, observaron que las nenas iban caminando de la mano con un hombre. Inmediatamente, Myriam González, una de las madres, empezó a gritar y a correr para detener al sujeto.

Como respuesta, el hombre soltó a las menores y empezó a correr. Por el lado de la mujer, cuando llegó a donde estaban las nenas se detuvo y las abrazó, mientras el sujeto continuaba alejándose a toda velocidad. No cabe duda que si las madres reaccionaban un tiempo más tarde, el desenlace podría haber sido grave.

Según contó una tía de las menores, identificada como Silvia Cortez, “era un hombre de estatura mediana, ni tan bajo ni tan alto. No sabe bien (la hermana) qué ropa tenía y no pudo ver su rostro porque sólo quería agarrar a las niñas. Ellas están bien por suerte, como que no sabían que pasaba”.

Además, Cortez indicó que la Policía tardó en llegar al lugar de los hechos y que no había mostrado interés en lo sucedido. Posteriormente, realizaron la denuncia en la Comisaría 34ta. “Queremos que lo busquen a ese tipo, que no le haga nada a ningún niño”, agregó la mujer.