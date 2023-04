Conmoción por la muerte de un profesor en San Juan: qué dice el mensaje que dejó en las redes

La muerte de Eduardo Saavedra, el reconocido profesor de teatro, en San Juan, fue un golpe muy duro para la comunidad educativa y artística, que por medio de las redes sociales expresaron su profundo dolor.

Conmoción en San Juan por la muerte de un profesor Saavedra. Foto: San Juan

Eduardo, antes de morir dejó un mensaje en su cuenta de Facebook: “Deseo que mi cuerpo vuelva a convertirse en polvo”.

Y he aquí escribiendo nuevamente un par de líneas, quizás las primeras de muchas quizás las últimas de pocas, un par de páginas en blanco una lapicera y un café para acompañar la escritura... quien diría que algo tan insignificante podría hacerme mal.

Solo páginas en blanco, inundadas de pasado, cargadas de presente y con un futuro olvidado, cuerpo cansado, pensamientos recurrentes, manos heladas, vista vacía y apagada, respiración agitada, corazón que no late.

El pasado, mi fiel compañero, que me acompaña día a día, me abraza me contiene me llena me perturba. Me aferro, pues ya dejé de soltarlo incluso dejé de olvidarlo pues ya no existe forma de llevarlo pues solo reafirma el presente y hace olvidar ese futuro anhelado.

A pesar de todo sigo logrando éxitos que no me llenan, metas que no me complacen ideas que no me cierran, sin darme cuenta poco a poco he dejado de sentir de amar de llorar o reír y si lo hago soy consciente de que todo es falso de que nada es real ¿Acaso también mi propia existencia no es real?

Quizás sea por eso que me esfuerzo tanto en sacar una sonrisa a los demás quizá solo para hacer de su día un poco menos miserable o solo quizás es para llenar un poco del vacío que tengo, una forma de encontrar algo de paz.

¿¿Que me depara el destino?? Eso ya no lo sé, ya no me interesa encontrarlo, ya no necesito respuestas, solo necesito de una máscara en forma de sonrisa y una botella grande de agua para poder transitar lo que me resta.

Sueño con conocer más allá de los límites del entendimiento sueño con ser libre, con soltar las cadenas y dardos de la extenuante fortuna como alguna vez lo dijo Hamlet, solo sueño, sueño y nada más.

Solo deseo que mi cuerpo vuelva a convertirse en polvo para que pueda mezclarse con el viento y así quizá…ser libre y sentir algo más que nada.

Eduardo Saavedra, antes d morir publicó en su cuenta personal de Facebook un mensaje. Foto: Facebook

Mensajes de dolor de todo San Juan

Mensajes en las redes sociales por la muerte del profesor Saavedra. Foto: redes sociales

Desde la Municipalidad de 25 de Mayo, de San Juan expresaron: “Desde la Secretaría de Turismo y Cultura informamos a la comunidad el fallecimiento del profesor de teatro Eduardo Saavedra, quien se desempeñó en la Escuela Municipal. Nuestras condolencias a su familia, perdemos un gran artista y una excelente persona. Las actividades de Cultura se suspenden por duelo”.

Municipalidad de 25 de Mayo, San Juan Foto: San Juan

