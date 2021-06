El próximo 20 de junio, Día de la Bandera, caerá domingo. Sin embargo, el lunes 21 será feriado puente por lo que muchas familias sanjuaninas ansían poder realizar una escapada de la Ciudad. Al ser fin de semana largo, será una gran oportunidad para poder aprovechar el turismo interno de San Juan, siempre y cuando se tengan en cuenta los estrictos protocolos sanitarios debido a la segunda ola de coronavirus.

Según publicó Tiempo de San Juan, en Calingasta abrirán todos los prestadores turísticos tanto públicos como privados, siempre y cuando se cumplan los protocolos a rajatabla. La información fue confirmada a ese diario por el mismo intendente Jorge Castañeda.

Por otro lado, una fuente del municipio de Valle Fértil informó que este departamento también pondrá a disposición la recepción del turismo interno, “siempre atentos a que el estatus sanitario del departamento pueda empeorar durante la semana y esta decisión podría ser revertida”. Cabe destacar que el municipio gobernado por Omar Ortiz se encuentra en una crítica situación en función de la segunda ola de coronavirus.

En cuanto a los departamentos del norte sanjuanino, Jáchal aún no define si habilitarán el turismo interno o no, mientras que Iglesia ya lo habilitó desde la semana pasada. Estos son los cuatro departamentos alejados con mayor afluencia de turistas, y en épocas anteriores a la pandemia o cuando ésta no se encontraba en su peor momento, la ocupación hotelera los fines de semana largos era total.

Según informó el secretario de Turismo local, Roberto Juárez, no se requerirá ningún permiso especial para poder viajar dentro de la provincia, aunque sí explicó que las personas que vayan en el mismo auto deberán ser familiares. Esto tiene que ver con que los protocolos vigentes se extienden al menos hasta el 25 de junio.