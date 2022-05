A casi 48 horas del golpe millonario a una estación de servicios de San Juan, la policía ya detuvo a un sospechoso. De acuerdo a la información que brindó Jorge Sánchez, jefe de la Brigada de Investigaciones, la aprehensión se dio tras una serie de allanamientos que realizaron en distintos puntos de la provincia. El robo ocurrió en la madrugada del viernes en Capital y el botín asciende los 4.500.000 de pesos.

“Tenemos ya una línea investigativa y creemos que la gente involucrada es de la provincia. En ese contexto, durante la siesta y la noche de ayer se realizaron allanamientos por orden del Segundo Juzgado de Instrucción -que tiene la causa- y estamos tratando de analizar todos los resultados de esos operativos para ver cómo seguir. Pero ya hay un detenido”, explicó Sánchez en diálogo con Radio Sarmiento.

El funcionario policial no dio mayores detalles sobre el detenido, pero comentó que hay varios detalles que han llamado la atención. “El edificio cuenta con un circuito cerrado de cámaras de seguridad, pero desde hace una semana no estaban funcionando en cuenta al grabado. Los dueños estaban esperando al técnico. Por eso, hemos tenido que concurrir a otros vecinos y lugares para tener mayor detalles. Además, había puertas que no estaban con llave”, comentó el jefe de la Brigada

Por otro lado confirmó que el ingreso a la habitación donde estaba la plata de la recaudación no estaba violentada. “Los dueños indicaron que, el dinero es sacado de allí para ser depositado en el banco de modo aleatorio. Es decir, los retiros son indistintos, no es un movimiento fijo. En este caso, según manifestaron, tenían en el lugar la recaudación obtenida entre el jueves y el domingo pasado”, agregó Sánchez.

El robo habría ocurrido entre las 22 del domingo y la madrugada del lunes, pero recién fue descubierto en la jornada del lunes. La policía tomó conocimiento a raíz de un llamado al 911, realizado alrededor de las 6 por parte de un empleado que iba a sacar el dinero para realizar el depósito en el banco. “Todavía estamos investigando, pero creemos que para violentar la caja fuerte se utilizó una soldadura autógena o una de mucha potencia. Eso no genera mucho ruido, pero sí emana mucho olor y el fogonazo”, afirmó Sánchez.