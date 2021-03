El libro escrito por el expresidente Mauricio Macri que fue lanzado días atrás, no tuvo reservas ni preventas en San Juan, según dos librerías importantes de la provincia, a diferencia de lo que sucede en otros lugares del país. Primer Tiempo (así se titula el libro), está a la vente desde el jueves pasado y según el representante del Grupo Planeta en Córdoba, la primera edición de 23 mil ejemplares se vendió completa en la preventa y la segunda de 30 mil iba por el mismo camino.

Sin embargo, según indicaron dos librerías sanjuaninas a Tiempo de San Juan, en la provincia no estaría sucediendo lo mismo. En Cúspide, una importante librería nacional con sede en San Juan, el libro llegará este jueves aunque destacaron que hasta el momento no hubo consultas ni tampoco reservan. En cuanto a Piedra Libre, otro comercio especializado en la venta de libros, afirmó que traerán unos pocos ejemplares la semana próxima, aunque de momento no hubo consultas y dieron a entender que no hay expectativa.

La comparación con Sinceramente, el libro que lanzó Cristina Fernández de Kirchner en 2019 es inevitable. En aquél momento, a San Juan no llegó la primera edición debido a la gran demanda que hubo en el país por lo que recién se pudieron adquirir algunos de la segunda y tercera tirada y siempre bajo reserva.

Se espera que Mauricio Macri recorra varias provincias en abril para presentar su libro, pero entre ellas no está San Juan y sí Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe. Este jueves, el exmandatario reaparecerá en un escenario: lo hará en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Primer Tiempo tiene fuertes definiciones sobre el peronismo, Cristina y también cuenta el momento en el que se reunió con María Eugenia Vidal antes de las elecciones del 2019. Además, en su título hace una gran referencia hacia sus intereses de cara al futuro.