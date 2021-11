Ya pasó más de una semana desde que la joven sanjuanina Florencia Ledesma fuera atacada por una jauría de entre 6 y 7 perros que le provocaron la muerte. En el marco de la investigación sobre estos trágicos sucesos, la posibilidad de que los animales tuvieran dueño era una de las hipótesis que se manejaba en la Justicia y en los últimos días comenzó a debilitarse.

Según explicó el fiscal Francisco Micheltorena a Diario La Provincia SJ, “se continúa con el trabajo de investigación y tras tomar varios testimonios en un sondeo en la zona, los animales no tendrían dueño. Era importante poder determinar esto ya que incide en que no hay responsable de los perros y con ello, la causa podría encaminarse a ser archivada”.

Además, el Fiscal indicó que “no obstante, hasta que no aparezcan los perros y se los capture para resguardar a las personas que circulan por la zona, no podemos cerrarnos a nada. Los equipos y brigadas siguen trabajando intensamente, aplicando distintas estrategias para dar con ellos”. Ya anteriormente, Micheltorena había manifestado que habían podido reconstruir el ataque y de cómo Florencia “trató de salvar su vida y se fue moviendo de lugares. Se determinó con claridad dónde cayó en varios puntos y era atacada; se movió todo lo que pudo para tratar de liberarse de los animales que no la dejaron en ningún momento”.

Enzo, el hermano de Florencia, acudió luego de que ella lo llamara por teléfono pero cuando llegó era demasiado tarde.

El caso que conmocionó al país:

Florencia tenía 23 años y vivía junto a sus padres y a su hermano policía en la Villa Ampacama, al oeste de calle La Laja, en Las Lomitas, a unos 3 kilómetros del lugar donde la encontraron. De hecho, su hermano fue el que acudió en su rescate, y aunque cuando la halló ella continuaba con vida, su estado ya era grave. Ya para cuando la trasladaron en ambulancia hasta el hospital, había perdido mucha sangre y falleció.

Luego de conocerse el trágico desenlace, los distintos medios locales entrevistaron a sus familiares y vecinos, quienes la recordaron como una chica amable y solidaria. En las redes, no tardaron en publicarse mensajes de dolor por parte de sus compañeros de la carrera de Administración Pública, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. Es que, Florencia repartía su tiempo entre sus estudios, los quehaceres de su casa y también una rutina diaria de ejercicios.