Un incendio de grandes proporciones afectó a la empresa Lomas del Sol, ubicada en el departamento de Albardón y dedicada al desecado y procesado de pasas de uva, provocando pérdidas estimadas de 50 millones de pesos.

La extinción del siniestro requirió el trabajo incesante de cinco dotaciones de Bomberos junto a tres camiones municipales y el aporte de más de 100 personas, entre profesionales y voluntarios.

El propietario de la firma, Francisco Paladini, aseguró en diálogo con Diario de Cuyo que el siniestro se inició en las inmediaciones del predio de casi una hectárea ubicado en calle La Laja. “Me llamaron que a 200 metros habían incendiado unos pastizales y que estaba llegando a la planta”.

En ese momento, ante la inminente llegada de las llamas, un grupo de trabajadores alcanzaron a retirar algo de mercadería y máquinas de un depósito. “Se colocaron un pañuelo mojado y así salvaron muchas cosas del galpón. Ellos batallaron contra el fuego hasta que llegó la ayuda. Tenían las zapatillas ardidas y debieron tirar los celulares que con el calor se derritieron”, aseguró.

El empresario agradeció el trabajo realizado por los Bomberos Voluntarios de Albardón, vecinos y especialmente a sus empleados: “Una operaria estaba de cumpleaños y paró el festejo para ir a ayudar. Eso no tiene precio. Por eso no me preocupan las pérdidas materiales porque no hubo que lamentar muertos”, aseveró.

De acuerdo a fuentes policiales, el siniestro destruyó unos 300.000 kilogramos de pasas de uva, por lo que las pérdidas superan los 50 millones de pesos, contando además con los daños a nivel infraestructura e insumos.

Son cerca de 80 las familias que trabajan en Lomas del Sol y fueron ellas quienes combatieron en forma denodada el fuego hasta las 4 de la madrugada. “Se merecen todo tipo de reconocimiento”, cerró Paladini.