Este lunes empezó el sistema de presencialidad cuidada y voluntaria en las escuelas de San Juan. Se trata del mismo mecanismo que ya se estaba usando, solo que en función de la situación sanitaria que afecta a la provincia por el coronavirus, será extensivo para que cualquier alumno pueda justificar si se va a cursar con burbujas sanitarias o si lo podrán hacer desde sus casas.

Hasta el momento, desde el Ministerio de Educación no informaron sobre la cantidad de padres y estudiantes que tomaron una u otra decisión, pero según un relevamiento realizado por Tiempo de San Juan, la mayoría prefirió el formato cara a cara. El portal digital relevó 8 establecimientos y en todos los casos coincidieron con esto último.

En la Escuela de Enología hubo “entre un 15 y 20% de alumnos que optaron por la virtualidad en contrapartida del trabajo en burbujas, pero también hay varios casos de alumnos que no respondieron y no justificaron la falta”, explicó Sergio Montero, director de ese establecimiento que cuenta con una matrícula de 730 estudiantes. Por otro lado, en el Colegio San Pablo “solo 8 estudiantes manifestaron que no asistirán en presencial porque quieren reducir las posibilidades de contagio o porque dentro de la familia tienen algún miembro que es persona de riesgo”, afirmaron directivos. Cabe destacar que en esta institución asisten alrededor de 800 alumnos.

Otra escuela relevada fue la Monseñor Orzali, de Rawson, donde 323 alumnos asisten al secundario. Según su directora Yanina Zavatarelli, “hasta el momento las familias en su mayoría han optado por la presencialidad. Así por ahora tenemos un 75% que ha elegido asistir al establecimiento en grupos que están conformados por 15 personas”. En la Escuela Modelo, solo cuatro familias eligieron la virtualidad en el nivel primario, mientras que el resto de los casi 300 alumnos lo hicieron de manera presencial.

En el Colegio San José de Concepción, sin embargo, hubo un 30% de alumnos que optaron por la virtualidad, mientras que el 70% restante lo hizo de manera presencial en primaria. En esa sede acuden cerca de mil estudiantes entre todos los niveles. En la Escuela Fray Mamerto Esquiu pasó algo similar, con la presencialidad casi total. Sin embargo, no se animaron a dar porcentajes y decidieron esperar a ver qué sucede el resto de la semana.