Gustavo Javier Guzmán, más conocido como “Paco”, líder de la barra de Sportivo Desamparados, en las últimas horas protagonizó un violento hecho tras violar una prohibición de acercamiento a su ex pareja, a quien agredió junto a un hombre que la acompañaba.

De acuerdo al testimonio de fuentes judiciales recogido por Tiempo de San Juan, la mujer estaba en su casa junto a un compañero de trabajo, con quien armaba bolsas de mercadería para repartir, cuando Guzmán rompió una ventana para ingresar al domicilio e inició una seguidilla de hechos violentos.

“Si es tu macho, no te la voy a dejar vivir en paz con nadie”, fueron las primeras palabras que pronunció el barrabrava ni bien entró a la casa. Seguidamente comenzó a golpear al sujeto que estaba presente, mientras su ex le pedía que se calmara. “No lo golpeés, no tiene nada que ver. Te estás confundiendo mal”, le dijo la víctima.

Cuando ambos intentaban huir de la furia del “Paco”, el barrabrava retuvo a la mujer y le dio una golpiza mientras la insultaba: “Mirá lo que hacés, destruiste la familia”, gritaba Guzmán según los testimonios. El acompañante pudo escapar y el agresor continúo golpeando a la mujer.

Poco después el barrabrava abandonó la escena, dejando a la mujer tendida en el suelo y con varias heridas, entre ellas cortes en el rostro. Como pudo y pese al dolor, la víctima se dirigió a la Comisaría 27º, donde fue asistida por personal policial.

Posteriormente Guzmán se presentó en la misma sede policial y quedó detenido. La mujer, por su parte, fue trasladada a la Comisaría de la Mujer donde radicó la correspondiente denuncia. El “Paco” ahora deberá responder ante la justicia por la violación de la perimetral, así como las lesiones causadas a su pareja en contexto de violencia intrafamiliar.