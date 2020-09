Luego de la aprobación de la reforma judicial en la Cámara de Senadores, ahora se viene el debate en la Cámara de Diputados de la Nación. Cinco de los seis legisladores nacionales sanjuaninos opinaron sobre la medida y anticiparon cómo van a votar. Para los diputados del Frente Todos es clave la apertura de tribunales federales en San Juan. Para los de Juntos para el Cambio no hay chance de debate, no creen que el momento sea oportuno y aseguran que el proyecto está teñido de cuestiones políticas.

José Luis Gioja.

Uno de los principales defensores del proyecto es el diputado y presidente del partido justicialista, José Luis Gioja. El ex gobernador dijo que no se trata de una reforma judicial sino de una organización de la justicia. También destacó que el proyecto es una promesa de campaña, ratificada dos veces por el presidente Alberto Fernández. “Se van a crear estructuras judiciales en San Juan, ahora cualquier proceso judicial demora muchísimo. Este proyecto tiene que ver con despolitizar la justicia y desjudicializar la política. ¿Quién determina el momento oportuno? Lo determina el que gobierna, nos parece conspirativo con las instituciones de la democracia querer imponer. Nosotros estamos dispuestos a discutir y dialogar todo lo que sea necesario”, opinó en Tiempo de San Juan, anticipando su voto positivo.

Los dos legisladores del Frente Todos, Walberto Allende y Francisco Guevara, destacaron la apertura de tribunales en la provincia y los dos se mostraron cerca de dar su apoyo a este proyecto de ley, clave para el oficialismo nacional. De quien no se conoce el voto es de la diputada bloquista Graciela Caselles. La dirigente mantiene el silencio desde que arrancó una pelea interna dentro del partido que la tiene como presidenta.

Marcelo Orrego.

Por su parte, los dos diputados de la oposición sanjuanina ya anticiparon su rechazo rotundo al proyecto de ley. El legislador Marcelo Orrego señaló al respecto: “El tratamiento de un tema tan delicado e importante como una reforma del sistema de la justicia, no debería ser tratado por Zoom, mas aún en el contexto de una pandemia, es totalmente inoportuno y ademas genera un gasto publico en medio de una profunda crisis que vivimos”. En igual sintonía se expresó Eduardo Cáceres, quien apuntó directamente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Es inoportuna y no está dirigida a que se beneficie la gente sino a la ex presidente que transformó un interés particular en agenda pública. Voy a votar en contra”, cerró.