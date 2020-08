Su trabajo es clave dentro de la cadena de labores que se deben llevar adelante en la batalla contra la propagación del coronavirus. En total, son 150 los hisopadores que se desempeñan en los controles ubicados en los pasos limítrofes de la provincia y en los bloqueos que se realizan en los distintos barrios donde se descubren casos positivos. Trabajan bajo la coordinación de Mónica Guardia y del área de Bioquímica, a cargo Raúl Vallejos.

Se encargan de hisopar y de realizar test rápidos.

Desde el 19 de agosto al 28 se generaron 41 burbujas sanitarias en donde los hisopadores se encargaron de hacerles tests rápidos a mínimo una persona de cada grupo familiar. A los trabajadores esenciales se les realizaron los correspondientes hisopados debido a sus tareas de riesgo. En los corredores sanitarios se les realizan hisopados y tests a los conductores de camiones. Ya se han realizado 45.000 tests en San Juan.

Vienen preparándose desde antes de la pandemia.

La enfermera María Eugenia García contó su experiencia en estos equipos. “Estoy en el corredor seguro de El Encón. Le ponemos todas las ganas a este trabajo, con la expectativa de realizar nuestro aporte para combatir esta pandemia”, dijo. Aparte detalló cómo cambió su rutina con su nueva tarea, clave para que no circule el virus en la provincia: “Mi rutina cambió bastante, en casa tomo todas las medidas preventivas. Cuando llego me desvisto y luego paso al baño, meto la ropa en el lavarropas, a la temperatura que nos han recomendado y básicamente ahí recién me pongo a hacer mis tareas o estar con mi familia”.

Romina Galindez, también enfermera, está encarando las tareas en los barrios que son aislados tras detectarse un caso. “En realidad es bastante complicado, arrancamos bien tempranito todos los días, intentamos cubrir la mayor cantidad de lugares que los coordinadores ya tienen detectados. Terminamos bastante tarde, estamos todo el día teniendo la mayor precaución del mundo, haciendo nuestro trabajo bien para darles seguridad también a las personas que estamos testeando. La gente está muy nerviosa, nosotros también tenemos cierto nerviosismo”, contó.