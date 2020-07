Los comerciantes sanjuaninos ya sufren las consecuencias de la cuarentena estricta en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Es que, según un relevamiento realizado por Diario de Cuyo, entre el 60 y el 70% de los proveedores están en esa zona que desde el miércoles regresó a la Fase I de la cuarentena por la inmensa cantidad de contagios por coronavirus que registra. Así las cosas, ya hay faltantes en algunos comercios de la provincia.

Los rubros más afectados son calzado, tiendas de ropa, electrónica, electrodomésticos y ferreterías, publicó el diario local. A los mismos no llegan reposiciones y tampoco les entran nuevos pedidos por las restricciones que tienen los transportistas para circular por el país. Cuando un camión finalmente logra salir, hay demoras porque en cada provincia son sometidos a una innumerable cantidad de controles por la pandemia.

Alan Merino, propietario de un local de amoblamientos de San Juan, explicó que muchas empresas enviaron un mail a los negocios para avisar que cerraron nuevamente o que están trabajando con su personal reducido, y por eso no pueden cumplir con las fechas de entrega que habían sido pactadas. Lamentablemente eso no le cierra a los clientes que no quieren esperar tanto. El problema es que en este rubro no se puede acumular stock porque un mismo producto tiene un montón de modelos y colores, es muy personalizado y lo elige el cliente”, remarcó el comerciante.

Andrés Rodíguez, dueño de una ferretería de la provincia, aseguró que en ese rubro también sufren los problemas. “Los centros de distribución están allá y algo en Santa Fe y hay algunas fábricas que han cerrado o trabajan a medias y no dan abasto para entregar mercaderías al interior”, manifestó.

En cuanto a la venta de ropa, no están entrando nuevos productos y no lo harán hasta agosto. “Es que en caso de que se restablezca el 17, las fábricas empezarán a trabajar el 20, y también están desabastecidas de materia prima. A eso hay que sumar el envío hasta San Juan, que de por sí, está demorado por los controles en varias provincias. Con suerte en las primeras semanas de agosto los comerciantes recibiremos mercadería”, explicó al diario local Alberto González, de una zapatería sanjuanina. Los televisores, teléfonos y calefactores eléctricos son un faltante en las casas de electrónica. Desde el rubro, sostienen que la gente en San Juan tiene ganas de comprar “pero no hay qué venderles”.

​​La provincia cuyana, mientras tanto, continúa flexibilizando su cuarentena. En el territorio sanjuanino aún no hay circulación comunitaria del virus y se liberaron casi todas las actividades.