Valeria Bustos es una sanjuanina que es conocida en su barrio como “el hada madrina de los perros”. La mujer vive en Chimbas, una localidad al norte de San Juan, y se hizo famosa por llevar a su perrita “Renata” en moto con casco, lentes y chaleco refractario. La imagen de Renata se viralizó en cuestión de horas pero ahora la sanjuanina contó su historia y relató cómo, los 9 perros que rescató de la calle, son su familia. “Tengo que ir temprano a buscar los huesos porque si no los tiran, yo los aprovecho para darles a ellos y a los otros perritos que me cruzo en el camino”, dijo Valeria a Tiempo de San Juan.

Los 9 canes que tiene Valeria en su casa, tienen una historia de maltrato y abandono. Muchos de ellos fueron rescatados porque sus dueños les pegaban y Valeria se los quitó.

"Hubo uno de los vecinos que le pegaba con un fierro a esta perrita, un día la quebró y me canse; y me la traje sin avisarle nada, ahora vive con nosotros", relató la mujer.

La mujer tiene 9 perros que rescató de la calle.-

Los perritos se llaman Luli, Daysi, Talía, Flica, Renata, Lucas, Tadeo, Nerón y Rodrigo. Además, la mujer tiene dos gatitas que se llaman Micaela y Morita. Valeria asegura que a los nombres los eligieron sus mascotas. "Yo no le elijo los nombres, siempre lo eligen ellos, me pasa que cuando yo le pongo un nombre a uno y no le gusta no me da ni bolilla, pero cuando le gusta me empiezan a mover la cola, entonces le llamo así como ellos quieren", detalló la mujer.

Hace cinco años, la proteccionista tuvo un accidente y no pudo volver a trabajar. Es por eso que a los gastos de alimentación de los animales, los solventa con changas.

"Para mí los animales son como mis hijos, si les pasa algo vendo hasta la coronilla para poder salvarlos"

, asegura. El sueño de

Valeria

es algún día tener una casa propia, donde pueda rescatar a todos los animales que encuentre en la calle.