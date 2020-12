Los ancianos de la Residencia Eva Duarte de Perón, en San Juan, protagonizan una obra de teatro que busca concientizar sobre el abandono de los adultos mayores. Así es que, guiados por un docente de teatro, los abuelos se pusieron la capa y el antifaz para llevar adelante la Liga de la Justicia, que custodia a nuestros abuelos. Canal 13 de San Juan llegó hasta el asilo de ancianos para conocer a los actores que encarnaron cada uno de los personajes.

Míster Stallone contra el olvido, la heroína de la libertad, súper optimismo y el dúo súper popito son los nombres que eligieron los abuelos para sus personajes. "El superpoder que tengo es telepático y sirve para combatir a la injusticia,es es mi misión", dijo Súper Segismundo a las cámaras del canal local. Los abuelos remarcaron que su obra "no se trata de un acto de niños" y que fueron preparados para poder llevarla adelante.

"Yo soy míster Stallone, para que los adultos mayores no se sientan solos, ni olvidados, Dios no olvida nunca, yo critico lo que dejaron esos que dejaron ancianos y enfermos no los atienden, mi lucha es contra el olvido", contó otro de los adultos mayores. La señora Manrique, otra de las heroínas, se identificó como "la que lucha por la libertad". "Soy súper optimismo, combatimos la depresión, queremos que grupos que están juntos pero no se hablan, se hablen, combatimos la tristeza", dijo otro de los integrantes de la Liga.

Los abuelos de la Residencia Eva Duarte de Perón se pusieron capa y antifaz.

El 15 de junio se conmemoró el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. En este contexto el Gobierno de San Juan, junto al Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, le dieron forma a esta idea que recorrerá distintos puntos de la provincia para concientizar sobre el maltrato a los adultos mayores.