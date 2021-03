Informaron desde la Policía de la ciudad que este domingo aproximadamente a las 5 AM personal del CAP debió hacerse presente en una vivienda ubicada en Brigadier Bustos al 1500, en ella un hombre de 69 años manifestó que mientras no estaba en su casa le habían sustraído un televisor, herramientas y una moto 110cc que no se encontraba funcional. Le habrían forzado la puerta principal.

Momentos después la policía recibió una llamada desde una vivienda de calle Catamarca al 300, en el lugar manifestaron que mientras no estaban en casa le habían forzado una ventana y le robaron un teléfono celular, una notebook y prendas de ropa.

La Fiscalía continua en investigaciones para dar con los elementos robados.