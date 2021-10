Este fin de semana, La Verde vivirá un emotivo momento como local frente a Gimnasia y Tiro de Salta ya sin chances de avanzar a la siguiente instancia de la competencia, el histórico Juan Pablo Francia, vestirá por ultima vez la camiseta verde luego de anunciar su retiro de la actividad profesional.

En una entrevista con “Diario Sports”, el 10 brindó detalles de su decisión: Te va cayendo la ficha cada vez que se acerca más el final. Ya lo había decidido hace unos meses, pero tuve un proceso para ir preparándolo. Uno nunca está preparado del todo. Es difícil, pero estoy totalmente convencido de esto.

Francia declaro que: la idea de seguir ligado a la institución y al plantel profesional es algo que me gusta y me motiva. El puesto este que me propusieron, de secretario deportivo. La decisión está tomada, los mensajes me llegan, pero es el final.

Este último partido sin dudas tendrá un tinte de nostalgia frente a un Sportivo ya sin chances de clasificación, pero ojalá se pueda llevar el triunfo merecido con la camiseta de Sportivo Belgrano que durante su carrera ahí jugó 377 partidos y marcó 75 goles.