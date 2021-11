Días atrás se pudo saber que la empresa YPF Gas, le rescindió el contrato a su distribuidor Sereno Gas S.A. y desde el martes ya no se venden más garrafas subsidiadas por el Estado Nacional en la ciudad de San Francisco y Casquín donde opera la misma compañía.

El encargado de la empresa Adriano Sereno expresó que: recién arranca este conflicto y está todo muy revolucionado ya que YPF nos ha rescindido el abastecimiento y no nos deja trabajar con ninguna otra marca tampoco por la representatividad que teníamos con la marca.

Según se pudo saber desde YPF rescindieron la concesión por Incumplimientos de varias cláusulas del contrato y trascendió que existen interesados en tomar la representación de YPF ya que quedaría vacante, una de ellas seria la empresa ExtraGas, quien absorbería el personal y mercaderías de la planta de TotalGas que estaba en Frontera.

Desde Sereno gas expresaron que: no nos dan trabajo, pero tampoco nos deja trabajar, porque si no me dan gas no me das trabajo y si no nos deja operar con otra marca tampoco podemos trabajar. “YPF nos tiene que responder por todas las familias que nos quedamos sin trabajo.

A fin del mes de octubre tomaron conocimiento de la situación y se dio de buenas a primeras porque teníamos contrato hasta el 2024, y no tenemos un plan de contingencia para algo así, la situación está ahora en manos de la justicia a la que se ha solicitado revea la medida explicó Sereno.