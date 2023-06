Suicidios: el ranking de cada provincia, según los casos en Argentina.

El suicidio es la muerte silenciosa de la que muchas veces no se habla, de la que no se entiende, se saca conjeturas y deja estragos. El suicidio avanza a paso desmedido en el mundo entero y los números lo evidencian. Según el Ministerio de Salud, en Argentina, hay un suicidio cada tres horas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostuvieron en junio de 2021 que el suicidio era una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Foto: Nicolás Bravo

Los datos que la cartera que dirige Carla Vizzotti, publicó en mayo de este año, un informe epidemiológico sobre la cantidad de suicidios que ocurrieron en el país durante los años 2010 y 2019: un total de 31.847 casos.

Suicidios, provincia por provincia

Según un informe de Suicidios (Sistema de Alerta Temprana - Suicidios), publicado en marzo de 2022 por el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuenta las estadísticas de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los años 2017 a 2020, haciendo foco en este último.

Estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación. Foto: Ministerio de Seguridad de La Naci

“Durante el año 2020 se registraron 3.171 suicidios en el país. Como es posible observar en la tabla 1, esto arroja una tasa de 7,6 suicidios cada 100.000 habitantes mayores a 5 años. A pesar de la caída en los casos y en la tasa respecto a 2019, en 2020 fue la principal causa de muerte violenta en el país, acumulando el 35,0% de las muertes violentas”, dice el documento.

Estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación. Foto: Ministerio de Seguridad de La Naci

Y agrega: “Es posible observar que desde 2017 a 2019 las muertes en eventos viales constituyeron la principal causa de muerte violenta en el país. Durante el año 2020 la tasa de muertes viales cayó 29,6% mientras que la tasa de suicidios disminuyó en menor medida (12,1%), por lo que suicidios se constituyó como la principal causa de muerte violenta en nuestro país en 2020″.

Por cuestiones demográficas, Buenos Aires se encuentra primera en el ranking con un total de 850 suicidios en 2020, lo que equivale a una tasa del 5,3%. La tasa más alta de suicidios la tiene Entre Ríos, con un 15,5%, es decir, 198 suicidios en 2020, luego le siguen Salta, con 15,1% (195), Santiago del Estero, 13,4% (119); San Luis, con 13,3% (62); La Pampa, con 13% (43) y Catamarca, con 12,6% (48).

Estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación. Foto: Ministerio de Seguridad de La Naci

Con relación a Catamarca, un artículo periodístico publicado en Página12, con fecha 22 de agosto de 2022 y titulado “Catamarca tiene la mayor tasa de suicidios del país”, alarmó sobre las cifras de esta provincia. Debido a esto, Catamarca/12 dialogó con el psicólogo Diego Molina, director de SaluGénica, espacio de Salud Mental de Catamarca.

“Para estas estadísticas vitales del INDEC que se publicaron en 2021, se considera al adolescente como una persona entre 13 y 19 años y Catamarca está a la cabeza en la lista. Sin hablar puntualmente de números, estos nos permiten pensar en posibles estrategias o hacer análisis situacionales y diagnósticos para poder pensar los abordajes a seguir”, manifestó el psicólogo, a lo que añadió la necesidad de “reflexionar y pensar en este tipo de intervenciones, que ya no son intervenciones solo desde el consultorio de un psicólogo, sino intervenciones del tipo comunitarias, territoriales, teniendo en cuenta que participe no solamente el sector salud, con seguridad, educación y justicia; sino también las organizaciones sociales y, como en el caso nuestro, una institución privada que genera espacios no arancelados para militar en la prevención del suicidio”.

“Es necesario pensar que el suicidio más allá de una problemática de la salud pública, que, de por sí, debe ser el organismo rector en estrategias, pero lo importante es realizar una labor mancomunada con Justicia, Seguridad y educación para generar estrategias más colectivas y efectivas”, completó.

Qué es el suicidio

La palabra suicidio viene de dos términos del latín suicidium: sui significa “sí mismo” y cidium “matar”. Para que el suicidio sea la causa de la muerte tiene que existir la voluntad o intencionalidad del sujeto de provocar ese fin. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al suicidio como el “acto deliberado de quitarse la vida”.

El suicidio puede catalogarse como activo o pasivo según el método que se utilice para provocar la muerte. El activo implica una mayor brutalidad, tales como el suicidio mediante el uso de armas (sean blancas o de fuego), electrocutarse, arrojarse al vacío o ahorcamiento. Mientras que el pasivo, en principio, no causa traumas evidentes y tiende a provocar adormecimiento y poco dolor, como lo es la ingesta de cantidades masivas de fármacos, como los barbitúricos.

Cómo prevenir el suicidio

En su página web, el Ministerio de Salud de la Nación publicó una serie de ítems de cómo prevenir este desenlace fatal:

Reconociendo los signos de alerta: Aislamiento Persistencia de ideas negativas Dificultad para comer, dormir y trabajar Desesperanza Llanto inconsolable Repentino cambio de conducta

Mostrando interés y apoyo

Respetando las diferentes expresiones de sentimientos

Eliminando prejuicios. El suicidio no es ni bueno ni malo, tampoco un hecho delictivo, es una situación de sufrimiento

Desde casa, desde la escuela, desde cada espacio, motivando a las personas

Para que hablen sobre cómo se sienten

Para que tengan amistades saludables

Para que tomen decisiones de manera autónoma

Para que aprendan a manejar situaciones de estrés y dificultad

Para que aprendan a perseverar cuando la ocasión lo requiera y a renunciar cuando sea necesario

Para que tengan buena autoestima

Para que desarrollen habilidades e inteligencia emocional para resolver problemas

El desarrollo de habilidades sociales previene el suicidio.

Si te sentiste identificado/a con alguna de estas situaciones, podés comunicarte al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) al (011) 5275-1135 o 0800 345 1435 (desde todo el país). El llamado es personal, confidencial y anónimo.