Según la OMS, la viruela del mono ya no implica una emergencia sanitaria mundial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tomó la determinación de declarar a la enfermedad conocida como viruela del mono como algo que no implica una emergencia sanitaria mundial.

Desde que se inició el brote, fueron detectados más de 87 mil casos. Foto: Té lam

Así, se finalizó con un alerta de casi un año de vigencia. En total se contabilizaron 111 países involucrados. Y desde el inicio, a principios de 2022, hasta este 8 de mayo, fueron confirmados 87.000 casos en todo el planeta. A su vez, hubo más de 140 personas fallecidas.

Esta decisión la comunicó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y se tomó tan solo seis días después de que la Organización de las Naciones Unidas (OUN) decidiera hacer lo mismo con el Covid-19. Cabe mencionar que los casos de viruela del mono han bajado en un 90% en los tres últimos meses.

“Ayer se reunió el Comité de Emergencia para la viruela del mono y acordó un nuevo plan y me recomendó que el brote internacional ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo, y me complace declarar que la viruela del mono ya no es una emergencia de salud pública a nivel mundial”, comunicó Tedros. Aunque luego resaltó que “eso no significa que el trabajo haya terminado”.

Dado que el mismo director señaló que “los dos virus siguen circulando y los dos siguen matando”, por lo que “la amenaza de nuevas oleadas se mantiene para los dos” (por el coronavirus).

El peligro de África y la advertencia de la OMS

Desde el organismo señalaron que en África “la transmisión todavía no se entiende bien”, por lo que los contagios vinculados con los viajes siguen siendo un riesgo alto.

Lesiones cutáneas viruela del mono Foto: OMS

La enfermedad fue endémica en el continente negro desde antes de que se registraran los primeros casos en Europa y Estados Unidos.

Además, un dato a tener presente y que se da con asiduidad en África, son las personas con VIH, las cuales, según el director de la OMS, tienen que tener especialmente cuidados de no estar expuestas a la viruela del mono.