La vacuna contra el dengue y su situación en el país

Con referencia a la utilización de las vacunas para prevenir el dengue en Argentina, el doctor Luis Medina Ruiz, ministro de Salud de Tucumán, explicó cómo es su aplicación y en qué estado se encuentra, con referencia a su generalización en la población. Subrayó que no forma todavía parte del calendario de vacunación de ninguna nación. Esto es lo que dijo el funcionario provincial, durante una entrevista televisiva:

--¿Y las vacunas para las personas?

-Por una decisión nacional todavía no se compró. Ustedes saben que, a nivel nacional, es el estado nacional el que compra las vacunas. No está incluida en el calendario de la Argentina, ni de ningún país. Es una vacuna reciente, efectiva, que tiene un carácter de protección individual. La persona que se vacuna está protegida. Es una vacuna que tiene sus particularidades. Se la pueden colocar toda aquella persona por encima de 4 años, que tenga una inmunidad buena. Una persona que tiene una inmunidad muy deprimida o si la mujer está embarazada o está amamantando, no se puede vacunar. Pero es una herramienta que calculo que, en breve, cuando haya más cantidad (porque tampoco hay mucha cantidad disponible), posiblemente el estado nacional o nosotros, podamos comprar. Se está evaluando.

--¿Es necesario hacer una consulta médica antes de colocarse la vacuna? ¿Tiene que ser recetada o se la puede comprar en cualquier farmacia?

--Tiene que ser con indicación médica, porque no toda persona se puede vacunar y no importa acá, en este caso, si tuvo dengue o no. Esa es una particularidad porque es una pregunta muy frecuente. Por supuesto la persona que ya tuvo dengue, sabemos que, si se contagia nuevamente con otra cepa, tiene mayores posibilidades de hacer una complicación, por lo tanto, es la persona que tendría la indicación. Pero no tanto la edad, cualquier enfermedad que uno evalúa a nivel epidémico dice: quién se tendría que vacunar es la persona vulnerable. Pero nosotros vimos en esta última epidemia, que las personas que más se enfermaban y que peor evolución tenían eran mujeres jóvenes y sanas. Por lo tanto, en esta enfermedad no hay un grupo de personas que tendríamos que vacunar primero.