La salud de nuestros pies, con el doctor Escobedo Paz

En el living de Tucumán con Todo, el doctor Alejandro Escobedo Paz, médico especialista en Ortopedia y Traumatología, subespecialista en ortopedia infantil, explica en detalle que son los juanetes, los tratamientos posibles y cómo evitar este doloroso padecimiento que puede llegar a ser incapacitante.

- ¿Qué son los juanetes doctor?

-” Los juanetes son una deformidad que se va adquiriendo en los pies que en algunos casos digamos pueden ser congénitos, pero son la excepción. La inmensa mayoría de los casos son situaciones de una deformidad progresiva, que generalmente comienza en la infancia, en la adolescencia, que tiene una predisposición anatómica previa. Es decir, hay una pequeña malformación en el pie, que predispone a tenerlo, pero después hay factores que se van agregando que como el uso de calzados inadecuados.”

- ¿Se producen por esto entonces, por ejemplo, el mal uso de los calzados?

- “Claro. Por ejemplo, no es raro que sea más frecuente en las mujeres que en los varones, porque las características de los zapatos de moda en general es ser cónicos en el extremo, entonces eso favorece en realidad una predisposición que ya existe, pero que genera una progresión más rápida de lo que sería en forma natural, si esa persona usara zapatos cómodos o anduviese descalzo, probablemente no le molestaría. Claro. Pero bueno el calzado tiene una importancia fundamental, son esta deformidad donde el dedo gordo del pie se comienza a arquear, se comienza a desviar hacia el borde externo del pie y produce una protuberancia del lado interno, que es lo que se llama juanete en realidad, esa protuberancia lo que denominamos juanete y la desviación del primer del dedo gordo es lo que denominamos hallux valgus, o sea, primer dedo en valgo.

El hallux valgus o juanetes es un problema articular muy común. Foto: Cortesía Dr. Escobedo Paz

- ¿Hay tratamientos en la actualidad para ellos?

-” Sí, dependiendo de la etapa, de la edad de los pacientes, hay diferentes opciones de tratamiento. En los niños cuando es evidente y uno observa cierta progresión se pueden tratar utilizando férulas, que tienen como finalidad separar el dedo gordo y mantener de esa forma las estructuras blandas estiradas por el mayor tiempo posible. Lo que uno hace es retrasar digamos la evolución y por supuesto recomendar calzados adecuados.”

- Sabemos que estos juanetes son operables, pero ¿a qué edad conviene operar o en qué casos?

-” El tratamiento quirúrgico está reservado ya para los casos donde la situación genera un malestar en el paciente, muchas veces mucha gente tiene juanetes y sin embargo no son sintomáticos, no le molestan demasiado. En ese caso muchas veces se los tolera, pero es verdad que al menos hasta por ahora digamos, hasta que algo nuevo aparezca, la cirugía es la única alternativa como correctivo. O sea, como de una forma de solucionar el problema en estos casos. La edad de cirugía está recomendada una vez que el pie ha dejado de crecer, es decir cuando ya no tenemos posibilidades de que el crecimiento nos lleve a una forma previa. Eso se da en los niños y en las nenas por ejemplo el pie termina de crecer alrededor de los 13-14 años, los varones un poquito más, entonces por encima de esa edad es posible la cirugía, en los casos que son muy extremos se puede hacer algo previo, pero lo recomendable es esperar la madurez ósea.”

Operación correctiva del juanete. Foto: Dr. Escobedo Paz

-” Una vez que se opere un paciente, ¿cuánto tarda en recuperarse? Hablemos también si podemos del umbral del dolor.

-” La recuperación varía bastante teniendo en cuenta el tipo de deformidad y la técnica que haya sido necesario utilizar, desde hace ya un buen tiempo, de la década del 90 en adelante se ha ido popularizando en el mundo un tipo de cirugía que se llama cirugía percutánea, o mini incision surgery que es una cirugía de incisiones pequeñas, esto hace que por incisiones pequeñas de 3, 4, 5 milímetros se pueda hacer cirugías similares a las que serían, se hacían de forma clásica con abordajes grandes y esto hace que el post operatorio sea totalmente diferente, de hecho los pacientes en la mayoría de estas cirugías salen caminando del quirófano, se van a su casa y la recuperación es mucho más rápida, por ejemplo la reinserción laboral se puede en una persona que no depende demasiado de sus pies, se puede hacer a los 10, 15 días y al cabo de unas 3, 4 semanas podría estar prácticamente usando un calzado normal. Con ciertas prevenciones, pero haciendo una vida prácticamente normal. Cualquier inquietud que pudiera surgir, mi página es Ortopedia Infantil Tucumán.”