Consejos prácticos para luchar contra el dengue

El titular de la cartera de Salud, el doctor Luis Medina Ruiz, en diálogo con un programa de televisión, habló sobre la importancia de la prevención ciudadana, ante un posible brote de dengue en la región. De la charla, destacamos a continuación la explicación del Ministro Medina Ruiz sobre la importancia de eliminar todo reservorio de agua, ante la mutación y adaptación del mosquito vector:

--¿Que debemos hacer para evitar la propagación del dengue?

--En principio son las acciones individuales. Si yo en mi casa me pongo de acuerdo con los vecinos. Veo de eliminar todo recipiente que pueda convertirse en un criadero de mosquito, y bueno, lo tenemos que hacer. Hay personas que están dispuestas a pagar la vacuna. Es costosa, pero a veces estas acciones, son prácticamente gratis. En un tiempito libre yo veo mi casa. Me pongo de acuerdo con mis vecinos que están ahí por el grupo de WhatsApp, veo que no haya un balde con mosquitos, con larva de mosquito, en toda la manzana. Y yo me quedo relativamente tranquilo.

--A veces pensamos que porque es agua limpia estamos a salvo. ¿Esto es así?

--Inicialmente este mosquito se desarrollaba, la evolución del mosquito, en agua limpia. Era lo normal, lo común. Mutó. A la larva la hemos encontrado en aguas turbias. Incluso con restos de pintura y hemos notado también que el mosquito tiene una evolución mucho más rápida. Antes sabíamos que necesitaba 8 días o más para evolucionar, Ahora. vemos que en tres o cuatro días. La evolución es mucho más rápida.