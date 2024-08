Apoyo emocional y atención integral para situaciones críticas

El Ministerio de Salud de la Provincia, encabezado por Lucas Zampieri, lanzó la línea de Asistencia y Cuidado Emocional (SAME ACE), que brindará apoyo emocional y intervenciones rápidas en situaciones críticas. La línea estará disponible de lunes a lunes de 8 a 20 horas, inicialmente para la población de Capital y personas mayores de 18 años. El SAME ACE ofrecerá dos servicios:

SAME ACE - Te Escucha: escucha activa y contención emocional vía telefónica o videollamada. SAME ACE - Vehículo Adecuado y Traslado Oportuno: asistencia presencial en situaciones críticas, con coordinación con centros de salud para una intervención integral.

Este proyecto se enmarca en la Ley Nacional N° 26.657 de Salud Mental y busca proporcionar apoyo emocional y atención en esta importante área.

Al respecto, el director del SAME, René Maza, indicó que “realizamos una estadística de los últimos cuatro meses donde se refleja que recibimos entre 250 y 300 llamados mensuales que van desde lo más simple, como ansiedad, hasta lo más extremo que son los intentos de suicidio y consumo de droga y psicofármacos. El porcentaje de internación de estos 300 llamados es solo del 15 por ciento, esto significa que el aporte del programa va a ser fundamental para cubrir la demanda del día a día”; y subrayó que, “para la recepción de las llamadas, las operadoras fueron capacitadas para brindar una atención rápida, empática, con confidencialidad y profesionalismo para cada caso”.

Por su parte, Zampieri afirmó: “Apuntamos a que los llamados que recibe el SAME, que no son pocos, puedan ser atendidos y captados por personas que están capacitadas para eso; y que del otro lado reciban una respuesta y apoyo para estar contenidos y superar la crisis que están viviendo. Nuestro objetivo es que se puedan brindar herramientas para transitar ese momento. Estamos ante un hito importante para la salud mental, porque desde el primer día tenemos claro que no solo estamos para atender la salud física de las personas sino también la emocional”, remarcó el titular de la cartera sanitaria, y agregó:

“La salud mental de la población depende de nosotros”.

Participaron también la licenciada Alicia Galfasó, especialista en Psicología de la Emergencia y en Psicotraumatología y Coordinadora General de la Red de Ayuda Humanitaria en Cuidado Emocional en Urgencias, Emergencias y Desastres. Galfasó trabajó junto al Ministerio de Salud en la creación de este proyecto; la coordinadora de SAME ACE, licenciada Laura Zampieri; y autoridades del Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad, OSEP, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Colegios de Profesionales.

El SAME ACE comenzará a operar a partir de este jueves, los lunes de 8 a 20 horas, con la línea telefónica 383 4195820. En esta primera etapa el proyecto está dirigido a la población de Capital, principalmente a personas mayores de 18 años y, de manera indirecta, alcanza a niños, niñas y adolescentes a través de sus padres y tutores. Cabe destacar que el servicio es totalmente gratuito.