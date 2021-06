Tras la polémica que se desató en Salta por el ingreso de seguidores de Alberto Fernández al homenaje a Güemes, el ministro del Interior de la Nación, Wado de Pedro contradijo al ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pulleiro, quien aseguró que se debió a una orden de la Presidencia.

El acto en Salta (Presidencia). Presidencia

“El Presidente no habilitó ninguna excepción a las normas de restricción que hay en el territorio nacional”, respondió de Pedro. La situación se dio el miércoles por la noche, minutos antes que comience la Guardia bajo las Estrellas. Militantes de organizaciones kirchneristas como la CCC, Movimiento Evita y Barrio de Pie, se apersonaron en una parte del vallado que restringía el acceso al Monumento. Luego ingresaron con banderas y pancartas frente a la mirada de los gauchos que sólo tenían permitido entrar al predio por turnos, y a quienes además el COE provincial les había suspendido el tradicional desfile.

El presidente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, Francisco Aráoz, manifestó su malestar con lo sucedido, y decidió retirarse del lugar asegurando que la política había opacado el Bicentenario de Güemes. Por su parte, el Ministro de Seguridad de la provincia justificó lo sucedido asegurando que desde Presidencia habían dado la orden de dejar pasar a los militantes. “No fue una responsabilidad de los efectivos de la Policía de Salta sino una orden de la Casa Rosada dejarlos pasar”, explicó en una entrevista con Central Policial.

Juan Manuel Pulleiro viral | viral

Acto seguido, el titular del COE, Francisco Aguilar, presentó su renuncia al cargo asegurando que “el ingreso de simpatizantes del Presidente de la Nación es una actitud que constituyó una afrenta a los salteños”. El gobernador Gustavo Sáenz, por su parte, apoyó el enojo de Aráoz y, según confirmaron fuentes oficiales, analizará el desempeño de Pulleiro durante el operativo. “Yo no voy a polemizar con alguien que no sé que es lo que planteó. Si puedo asegurar que el Presidente no habilitó ninguna excepción”, agregó De Pedro.