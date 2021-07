El famoso conjunto de rock metal melódico Mentalist es originaria de Alemania, y en su nuevo video musical aparece una imagen del viaducto de la Quebrada del Toro. Es que los músicos convocaron a fanáticos de todo el mundo a enviar imágenes de sus lugares de origen, para que sean parte del primer videoclip del álbum “A journey into the unknown”, que se estrenará oficialmente el 20 de agosto.

El eje de la producción es la “evolución de la naturaleza”, y entre las miles de fotografías y videos recibidos, se destaca la instantánea de Irma Guantay, proveniente del barrio El Huerto, de Cerrillos. Se trata de la única elegida de la Argentina, parada en los rieles del ramal C 14 en el Portal de los Antes, con un cartel que dice “curious to know” (curioso por saber o conocer). El videoclip del tema An Ocean so Deep dura 4 minutos y 25 segundos, y se estrenó globalmente a principios de julio.

En diálogo con El Tribuno, Irma habló de su felicidad por mostrar la belleza de Salta a nivel mundial. Además, constató la dificultad de elegir el lugar para sacar la foto, puesto que nuestra provincia cuenta con paisajes maravillosos como los de San Lorenzo y el dique Cabra Corral. Finalmente se decidió por Campo Quijano, tomando en cuenta que la localidad cumplió un siglo de vida hace pocos días.

La banda

Mentalist es un conjunto de metal melódico fundado en el 2018 en Saarbrücken, Alemania. Con millones de seguidores en las redes sociales, la banda está formada por Peter Moog en guitarras, Kai Stringer en guitarras, Thomen Stauch en batería, Florian Hertel en el bajo, y Rob Lundgren, la estrella de YouTube en la voz principal.