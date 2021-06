Una importante pericia odontológica permitió determinar la fecha de muerte de Gala Cancinos. El fiscal Ramiro Ramos Ossorio explicó a sus padres que la joven falleció al momento de su desaparición, es decir hace cuatro años, en 2017.

Además los especialistas determinaron que no se evidencian signos de violencia en el cuerpo y que para mayor precisión, se determinará del análisis de elementos que constan en la investigación y del análisis de elementos que se encontraron en el lugar del hallazgo. Ante las novedades se iniciaron los trámites para entregar a sus padres el cuerpo de la menor, para que tengan la oportunidad de despedirla como así lo deseen.

Encontraron en Vaqueros los restos de Gala Cancinos (Fiscales Penales)

En mayo de 2017, Gala salió de su casa para ir a una clase de educación física en el colegio pero no sólo no llegó a destino sino que tampoco se supo más nada de ella. Se la vio por última vez en inmediaciones del Parque Bicentenario, en la zona norte de la ciudad, y a partir de ahí todas fueron conjeturas acerca de su paradero. El pasado 4 de junio un hombre encontró restos óseos en la zona del municipio salteño de La Caldera. Los huesos fueron sometidos a un peritaje y se confirmó que se trataba de Gala Cancinos. Lo que todavía no se sabe es qué pasó con la adolescente. Buscan determinar si se quitó la vida o fue víctima de un crimen.