El sábado a la noche, una joven logró escapar de un hombre que la agarró por el cuello e intentó llevarla a un canal en el municipio de Rosario de Lerma, a pocas cuadras de su casa. Gritó y forcejeó con todas sus fuerzas hasta que logró huir y llamar a la Policía. El agresor todavía no fue identificado y está prófugo.

La mujer contó su calvario en su cuenta de Facebook. Ella salía de trabajar alrededor de las 22 del sábado cuando el hombre la agarró. Se había bajado del colectivo y estaba a media cuadra de su casa. “Un hombre me agarró por la espalda colocando su brazo entre mi cuello y mi boca. Me arrastró hacia la vereda y me tiró al piso, me pegó y colocaba su mano dentro de mi boca para que no pudiera gritar. Lo único que pude hacer fue morderlo”, contó.

Ella nunca dejó de gritar y pedir auxilio hasta que puedo escapar. Antes le quitó una gorra que presentó como prueba a la Policía. También hizo la denuncia y los efectivos fueron hasta el lugar de los hechos encontraron un barbijo, que también pertenecería al agresor. No logró ver su rostro con claridad pero describió que tiene tez blanca y barba tipo candado.

“Lo único que puedo decir de todo esto es que agradezco a Dios por haberme dado la fuerza para pelear por mi vida, por poder levantarme y llegar a los brazos de mi mamá, por no haber sido una menos”, concluyó en su posteo.